Уголовное дело в отношении бывшего руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбая МУСИНА и бывшего заместителя акима Костаная Ануарбека КАСИМОВА войдет в криминальную историю как одно из самых неоднозначных. Его рассмотрели в режиме нон-стоп буквально за два часа, в течение которых успели предъявить обвинение, допросить подсудимых, провести прения, а уже после обеда огласили приговор и... амнистировали. О том, что оба экс-чиновника признали вину, поэтому дело пройдет в сокращенном порядке, было известно заранее, но наказание стало неожиданностью.

Мусин и Касимов предстали перед судом 11 июля, оба запретили показывать их лица в СМИ / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

МАФы, брусчатка, имиджевые ролики

Уголовное дело рассмотрели в суде № 2 Костаная утром 11 июля, а после обеда судья огласил приговор. Наурзбай Мусин сообщил, что сейчас работает заместителем директора ДЮСШ № 1, Касимов представился безработным. Оба обвинялись по двум статьям УК РК.

По версии обвинения, эти МАФы в триатлон-парке можно было купить на 76 млн тенге дешевле / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



Согласно первому эпизоду, при халатном отношении Мусина ТОО «Таза жол АТ» заключило договор с ТОО «Funk» на изготовление и монтаж пяти малых архитектурных форм: площадка для самых маленьких стоимостью 40 320 000 тенге, детская полоса препятствий за 9 184 000 тенге, три теннисных стола за 10 080 000 тенге, место для отдыха на сумму 5 040 000 тенге, веревочный лагерь из бревна на сумму 28 672 000 тенге.

Еркебулан Айтбаев сообщил, что ущерб государству составил более 76 млн тенге / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Акты выполненных работ ТОО «Таза жол АТ» закрыты перед заказчиком на сумму 94 659 093 тенге, которые оплачены через бюджет, - сообщил в обвинительном заключении прокурор Еркебулан АЙТБАЕВ. - Эта сумма определена самим ТОО «Funk», хотя Мусин должен был самостоятельно составить корректировочный сметный отчет и определить цену. Однако он этого не сделал, что повлекло ущерб государству на сумму 76 081 791 тенге. Ведь при надлежащем контроле Мусина реальная стоимость МАФов с учетом всех затрат - от изготовления до монтажа и доставки - составила бы 18 577 302 тенге.

Согласно второму эпизоду, на Мусина наложили административный штраф за незаконную пролонгацию договоров о госзакупках с подрядчиками. Взыскания составили по 100 МРП за каждый из шести договоров - на общую сумму 600 МРП (1 750 000 тенге). Не желая выплачивать штраф, Мусин по предварительному сговору с Касимовым решил взять деньги с подрядчиков - ТОО «Конгломерат KZ», ТОО «АБЗ плюс», ТОО «Таза жол АТ», ТОО «Капитал Групп Союз», ТОО «ДК Максат» и ТОО «Абырой Gold».

Для этого руководитель отдела ЖКХ организовал встречу с шестью директорами фирм на строительной площадке в микрорайоне Кунай и попросил с каждого по 500 000 тенге. Предприниматели отказали, тогда он попросил те же самые суммы с каждого подрядчика за оплату долга ИП Дуйсен, который обновил брусчатку по ул. Пушкина. Акимат к этому времени с ним не рассчитался, поэтому все подрядчики передали деньги лично Дуйсену.

Третье нарушение связано с жалобами жителей на плохую работу коммунальных служб во время прошлогодних снегопадов. Для сокращения числа жалоб Мусин и Касимов решили опубликовать в СМИ и социальных сетях видеоролики о положительной работе подрядчиков.

- Мусин и Касимов договорились с директором ТОО «Наш Костанай» Жабаевым о подготовке имиджевых видеоматериалов, - сообщил гособвинитель Айтбаев. - Жабаев поручил изготовить видеоролики ИП «Смаилов Н. С.»: 8 на государственном и 11 на русском языках на общую стоимость 1 млн тенге. Выполнив свои обязательства, Жабаев и Смаилов обратились к Мусину и Касимову с просьбой оплатить видеоролики. Деньги на оплату роликов подсудимые взяли у тех же шести предпринимателей.

«76 млн погасил, штрафы плачу»

Наурзбай Мусин в своих показаниях сразу признал вину и сказал, что раскаивается.

Наурзбай Мусин признал, что проявил халатность и превысил полномочия по трем эпизодам дела / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Цены на МАФы действительно были предоставлены подрядной организацией «Funk», хотя должны были утверждаться отделом ЖКХ, - сказал он. - Должны были найти наименьшую сумму, но мы этого не сделали. Я проявил халатность. Сумма ущерба в 76 млн тенге погашена сторонами согласно меморандуму между мной, акиматом и ТОО «Таза жол». Что касается второго эпизода, то на меня наложили административные взыскания за незаконную пролонгацию договоров - по 100 МРП за каждый. Я хотел взять эти деньги с подрядчиков, но потом предъявил им другие требования. Сказал, чтобы они оплатили ИП Дуйсен работы по замене брусчатки. Нанесенный ущерб погасил, штрафы плачу до сих пор: 50% из моей заработной платы ежемесячно удерживают на штрафы.

Позже, во время перерыва в судебном заседании, Мусин так и не смог ответить на вопрос корреспондента «НГ», где он взял миллионы на погашение ущерба, если до сих платит штрафы?

- Я не госслужащий, не обязан отвечать, - ответил Мусин.

- Я спрашиваю вас уже как подсудимого.

- Без комментариев, - сказал его адвокат.

По третьему эпизоду Мусин сообщил, что PR-кампания в СМИ по хорошей работе подрядчиков, несмотря на снегопады и незаключенные договоры, нужна была, чтобы «снизить критику населения». У подрядчиков он взял 1 млн тенге, чтобы оплатить изготовление роликов.

Ануарбек Касимов также признал вину, коротко сообщив, что превысил должностные полномочия.

Ануарбек Касимов (слева) признал вину в суде и раскаялся / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Организовали встречи с подрядчиками, просили у них деньги на оплату работ по замене брусчатки и изготовлению роликов для положительного имиджа по уборке снега, - рассказал он. - Это было связано с тем, что в СМИ было много негатива и критики по поводу провалившейся брусчатки и плохой уборки города от снега.

«Аким Ахметов давал указания?»

Все шесть подрядчиков, проходящие по делу, признаны потерпевшими. Однако от претензий отказались, так как сумму ущерба им погасили.

Представитель потерпевшей стороны ТОО «Таза жол АТ» Михаил ЩУР пояснил, что подрядчик заключил с акиматом договор на 1 121 120 000 тенге по текущему ремонту триатлон-парка.

По словам Михаила Щура, видеоролики должны были показать, «что у нас все отлично» / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



- Но выяснилось, что площадь парка меньше примерно на 2 гектара, чем указал отдел ЖКХ, и работы нужно производить на меньшей территории, - рассказал Шур. - Тогда на техническом совещании решили потратить сэкономленные деньги на изготовление и установку малых архитектурных форм. Нам дали прямое указание заключить договор с ТОО «Funk» на сумму 94 млн тенге. Сами мы фирму по изготовление МАФов не выбирали.

- Аким Ахметов или другие должностные лица давали указания, что нужно установить именно МАФы? - уточнил прокурор.

- Во время неоднократных выездов всей этой делегации - акима области с его свитой и акима города - это произносилось устно, - ответил Щур. - Но уже конкретное решение, что на сэкономленные деньги нужно установить именно МАФы и по какой цене, принимал Мусин.

По поводу выплаты денег за видеоролики представитель «Таза жол АТ» пояснил, что на совещании с Мусиным и Касимовым им просто передали счета на оплату

- Когда прошли сильные снегопады, встал вопрос о том, что критикуют власть, жители скидывают фотографии снега, - пояснил Щур. - В адрес властей было сказано, что они ненадлежаще контролируют работы по очистке города от снега. И это отражается на нас, так как подрядчики не справляются с объемами. Нам сказали, что нужны ролики, в которых покажут, что нормы осадков превышены, но техника работает круглосуточно. Все это, чтобы сформировать мнение, что у нас якобы все отлично, и в этом вина не властей, а погоды, что выпадают такие объемы осадков. И нам принесли счет на оплату...

В прениях Щур отметил, что ущерб давно погашен, поэтому к подсудимым возможно применить амнистию.

- Нам также сказали, что нужно передать деньги за видеоролики, - сообщил директор ТОО «Абырой Gold» Ержан АБДУЛЛИН. - Ущерб нам погасили, на строгом наказании не настаиваем, на усмотрение суда.

Кстати, Абдуллин до конца 2015 года руководил отделом строительства акимата Костаная. И «погорел» на деле экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова, которого осудили за получение крупных взяток. Абдуллин являлся заказчиком работ по строительству детсада в районе КСК и показал в суде как свидетель: Ахметжанов дал ему прямое указание о том, какое ТОО должно выиграть тендер.

А в прошлом году Абдуллин засветился еще в одном деле, связанном уже с экс-акимом Кайратом Ахметовым. 7 апреля 2021 года административный суд признал Ахметова виновным в том, что он не уволил по отрицательным мотивам бывшего руководителя управления физкультуры и спорта Гумара Абзулинова. Такую формулировку в приказе аким должен был указать из-за того, что Абзулинов взял в свой отдел Ержана Абдуллина, ранее совершившего коррупционное преступление.

Применить амнистию

Все подрядчики на неоднократные вопросы обвинения о том, давал ли кто-то из должностных лиц акимата им указания, в том числе бывший аким Костаная Кайрат Ахметов, отвечали отрицательно.

Напомним, слухи о том, что в Костанае будет второе «большое акиматовское дело» появились в августе прошло года, когда антикоррупционная служба официально подтвердила: досудебное расследование проводится «в отношении должностных лиц акимата Костаная», но каких именно - «уточнить не можем». Тогда же Мусин и Касимов перестали появляться на работе. По заявлению пресс-службы акимата были на больничном.

О том, что Кайрат Ахметов покинул пост, стало известно 24 марта 2022 года, во время представления нового акима Костаная Марата Жундубаева. Тогда же коротко сообщили, что прежний аким «освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению по собственному желанию».

С тех пор об Ахметове ничего не было известно. Но 6 июля корреспонденты «НГ» видели Кайрата Жумашовича на футбольном матче между «Тоболом» и «Ференцварошем». Ахметов находился в одной ложе с акимом области Архимедом Мухамбетовым...

Кайрат Ахметов через 2 месяца после отставки был замечен на матче «Тобол» - «Ференцварош» / Фото Ксении РЕБИК

Государственный обвинитель в прениях попросил для Мусина и Касимова по одному году ограничения свободы с обязательным наказанием в виде 100 часов общественных работ и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Но сообщил, что возможно применить амнистию.

- Назначить Мусину 2 года ограничения свободы, Касимову - 1 год ограничения свободы. Так как имущества, надлежащего к конфискации, у вас не обнаружено, эта мера наказания к вам не применялась. В связи с амнистией суд обязан ее применить, поэтому от наказания в виде ограничения свободы вы освобождаетесь, - вынес приговор судья Мерей АМАНЖУЛОВ. - Но наказание в виде пожизненного запрета занимать должности на госслужбе остается

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.