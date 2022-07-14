Костанайский "Тобол" вылетел из Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

©ФК "Тобол"

Чемпион Казахстана уступил в ответном матче первого квалификационного раунда "Ференцварошу" со счетом 5:1. Уже к 21-й минуте венгры вели с преимуществом в три мяча - отличились Адама Траоре (4-я и 17-я минуты) и Айсса Ляйдуни (21-я).

На 23-й минуте "Тобол" один мяч отыграл усилиями Игоря Сергеева.

После перерыва "Ференцварош" увеличил преимущество - Форчун Бэсси оформил дубль (74-я и 90-я) и установил окончательный счет.

На 81-й минуте "Тобол" и вовсе остался в меньшинстве - Серикжан Мужиков за минуту получил две желтые карточки и был удален.

Напомним, первый матч в Костанае завершился вничью - 0:0.

Таким образом, "Ференцварош" выиграл по сумме двух матчей и прошел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

"Тобол" же продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций, где сыграет с гибралтарским клубом "Линкольн Ред Импс". Матчи этой стадии пройдут 21 и 28 июля.

Венгерский "Ференцварош" победил заслуженно в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Такое мнение высказал главный тренер "Тобола" Милан Миланович.

По словам сербского специалиста, не последнюю роль в исходе встречи сыграла красная карточка.

"Стартовые 20 минут мы провели расслабленно, пропустили гол с углового, плохо перемещались по полю. "Ференцварош" - хорошая команда, которая умеет играть организованно. Первые 15-20 минут второго тайма у нас было преимущество, но затем последовала ненужная красная карточка, думаю, результат мог быть и другим. "Ференцварош" заслуженно победил, они - самая сильная команда первого квалификационного раунда. Мы можем играть намного лучше, и, надеюсь, уже в следующем раунде Лиги конференций против "Линкольна" мы это продемонстрируем", - цитирует Милановича пресс-служба костанайского клуба.

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов отметил, что доволен игрой своих футболистов.

"Мы планировали агрессивно начать и провести хорошо не только первые десять минут - цель состояла в том, чтобы действовать хорошо на протяжении всех 90 минут. Я доволен, что мы так успешно выступили командно. Индивидуальные действия тоже были качественными. Хотим прогрессировать дальше. В кратчайшие сроки наиграть всех непросто. Есть футболисты, которые быстро набирают ритм, например, Андерсон Эсити. Это же касается и Траоре. Мы работаем над этим постоянно. В прошедшем матче мы дали возможность выйти на замену Матсу Кнустеру и Ксавье Мерсье. У нас не только хорошее нападение, но и отличная оборона, с такими игроками, как Эндре Ботка и Лоранд Паска. Всегда должны играть те, кто сильнее на данный момент, исходя из этого и выбирается состав. В ответном матче с "Тоболом" все справились с задачами", - цитирует Черчесова официальный сайт его клуба.

Лига чемпионов УЕФА

Отборочный раунд 1

Ференцварош - Тобол 5:1



Голы: Траоре, 4 (1:0) ; Траоре, 17 (2:0) ; Ляйдуни, 21 (3:0) ; Сергеев, 23 (3:1) ; Бэсси, 74 (4:1) ; Бэсси, 90 (5:1)