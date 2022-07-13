Ситуацию с накопившимися в Казахстане наличными российскими рублями прокомментировали в Национальном банке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу НБ.

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Президент в марте 2022 года принял указ об ограничении вывоза из страны инвалюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. Как отметила зампред Нацбанка Алия Молдабекова, мера позволила снизить давление спекулятивного спроса на наличную иностранную валюту и нивелировать риски вывоза иностранной валюты из страны. Аналогичные меры были приняты соседними странами в регионе для обеспечения стабильного функционирования внутренней финансовой системы.

"В то же время вследствие высокой торговой взаимосвязи Казахстана с РФ в казахстанских банках накопились наличные рубли вследствие ограничений на их вывоз из страны. На это повлияли главным образом такие факторы, как значительный объем приграничной торговли, а также свободное перемещение гражданами стран - участниц ЕАЭС в туристических и иных целях внутри союза", - сообщила Алия Молдабекова.

Нацбанком совместно с правительством для решения вопроса с накопленными рублями были внесены дополнения в указ, предполагающие возможность разового вывоза наличных рублей для банков второго уровня.

"Проектом постановления правительства планируется разрешить вывоз наличных российских рублей в период с момента вступления в силу до 31 августа 2022 года в пределах накопленного объема в кассах по состоянию на 1 июля 2022 года.

Мы понимаем, что разовый вывоз является промежуточной мерой и не решает проблему накопления наличных российских рублей в казахстанских банках. Рассмотрение вопроса полной отмены запрета на вывоз наличных рублей банками возможно по мере проведения анализа торговых потоков и стабилизации ситуации", - добавила заместитель главы Нацбанка.