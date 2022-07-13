Одним из топовых букмекеров Казахстана является Пин Ап. Среди бетторов он известен широкой росписью событий, онлайн-трансляцией игр и продуманным функционалом сайта. Пользователей также привлекает продуманная бонусная программа Pin up — помимо приветственного поощрения доступен также кэшбэк, экспресс дня, различные денежные бонусы. Это делает БК популярной среди пользователей даже с учетом недавнего выхода на рынок КЗ.

Онлайн ставки на спорт в Казахстане: основные виды в Пин Ап

Букмекер может похвастаться широкой росписью. Она характерна как для прематча, так и для лайва. Перечень актуальных спортивных событий обновляется на регулярной основе. Чаще всего игроки делают ставки на такие виды спорта:

футбол;

волейбол;

баскетбол;

теннис (большой и настольный);

хоккей.

Помимо событий международного масштаба, в росписи Пин Ап БК также можно найти игры регионального уровня. Заслуживает на внимание не только роспись, но и коэффициенты. Они в БК на очень высоком уровне. На популярные события средние коэффициенты составляет от 1.5 и выше. На менее востребованные матчи можно сделать ставку с коэффициентами от 3.0.

Минимальный размер ставки составляет 50 тенге. Оформить ее можно всего за несколько кликов. Большим преимуществом является то, что в БК поддерживаются разные виды ставок на спорт: ординар, экспресс, система. Каждая из этих разновидностей имеет свои особенности.

Учитывать необходимо и специфику каждого вида спорта. Например, в теннисе не может быть ничьей, поэтому такая ставка не предусмотрена. Определенные нюансы действуют и для любителей баскетбола: выгоднее всего делать ставки на фору и тотал, так как всегда есть минимум два равновероятных события.

Разобраться с нюансами ставок на спорт просто: на сайте для этого предусмотрен раздел «FAQ» в котором собраны ответы на популярные вопросы и расписаны особенности разных спортивных дисциплин.

Ставки на киберспорт в онлайн клубе

Поклонники киберспорта также смогут сделать ставку в ПинАп КЗ. Доступно свыше 25 дисциплин, которые для удобства распределены по категориям. В ТОП-5 самых популярных игр входят:

Counter-Strike;

Dota 2;

League of Legends;

Overwatch;

Duty 2.

В росписи представлены также такие дисциплины, как FIFA, King of Glory, Rocket League и другие. Делать ставки на киберспорт можно в прематче, и в live-формате. До того как оформлять купон можно ознакомиться с разделом со статистикой. В нем собраны результаты предыдущих игр и турниров, а также анализ ключевых показателей всех команд: их состав, результаты, эффективность.

Ставки на киберспорт примечательны тем, что за их результатами можно следить в онлайн-формате. Для этого предусмотрены трансляции игр — за счет HD графики качество изображения отменное. Транслируются только популярные игры. Опция доступна зарегистрированным пользователям букмекерской конторы.

Live-ставки на спорт

Для новичков, которые только начинают знакомство с беттингом идеально подойдут live-ставки. Их ключевая особенность состоит в том, что заключить пари можно после начала игры и до момента ее окончания. Это увеличивает шансы на то, что спорт ставки принесут выигрыш.

Роспись в лайве немного меньше, по сравнению с прематчем, но также представлена на довольно высоком уровне. Так как шансов угадать исход ставки больше, то коэффициенты средние: на топовые события от 1.1 до 3.45, на менее популярные игры до 4. В live-режиме можно поставить на футбол, настольный теннис, киберспорт, баскетбол, хоккей — это основные дисциплины, что пользуются спросом среди игроков.

Делая онлайн ставки нужно учитывать один нюанс: котировки меняются в режиме реального времени, поэтому на оформление купона дается немного времени. Кроме того, нужно помнить о том, что вероятность того, что указанный исход окажется верным всего 50%. Поэтому к оформлению купона со ставкой необходимо подходить ответственно.

Преимущества легальной букмекерской конторы

Среди пользователей Пин Ап ставки пользуются популярностью. Немаловажная роль в этом отводится и самой букмекерской конторе. Можно выделить ее несколько основных преимуществ:

наличие лицензии;

широкая роспись событий;

онлайн-трансляции игр;

коэффициенты выше среднего;

низкие лимиты на депозиты и вывод средств;

мгновенные котировки рынка;

поддерживаются live-ставки;

продуманная бонусная программа.

Максимальный выигрыш по одному купону составляет 50 млн тенге. Это делает букмекера одним из самых щедрых в Казахстане. С учетом того, что лайв ставки на спорт принимаются круглосуточно, роспись постоянно расширяется, а коэффициенты одни из самых высоких, то популярность Пин Ап вполне обоснована. С большей вероятностью, количество активных пользователей БК будет ежедневно увеличиваться.

Лицензия №21031283 от 08.11.2021 выдана РГУ "Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан".

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