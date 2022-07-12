Вчера, 11 июля, депутаты областного одобрили проект решения по уточнению бюджета. Перераспределены чуть более 2 млрд тенге. Сумма сложилась, говорилось на сессии, как экономия в процессе госзакупок.

Из 112,9 млн тенге, которые получает управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития, 100 млн — на государственные гранты для по программе поддержки частного предпринимательства «Дорожная карта бизнеса — 2025».

- Выдаем их малому бизнесу по разным направлениям и разные суммы, - прокомментировал грантовое финансирование аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, - не только 400 МРП по утвержденным параметрам, или 1 млн 225 тысяч тенге, есть гранты и по 5 млн.

По словам главы региона, гранты такого размера ранее получили два ИП в Аркалыке, которые налаживают производство изделий из натуральной кожи.

- Одно будет изготавливать ортопедическую обувь, другое заниматься кожгалантереей, - сказал аким, - мы хотим, чтобы малый бизнес развивался вокруг крупных предприятий. В Аркалыке, например, работает завод по производству кож. Предприятие простаивало около 15 лет, но мы все-таки его запустили. И теперь эти ИП ориентированы на его материалы.

Кстати, 12,9 млн тенге из средств, распределенных управлению предпринимательства, кроме указанных 100 млн, должны быть направлены на разработку интерактивной инвестиционной карты южных регионов области «в целях повышения инвестиционной привлекательности и привлечения инвесторов». На сессии говорилось, что «данный интернет-ресурс позволит в режиме реального времени получать необходимую информацию о природно-климатических условиях районов, уровне экономического и социального развития, инфраструктуре».