Паспорт можно оформить в Казани, Омске, Санкт-Петербурге и Астрахани, передает Informburo.kz.

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С 10 июля в России стартовал пилотный проект по переводу в электронный формат госуслуги по приёму документов для изготовления паспортов гражданам Казахстана, находящимся за границей, сообщает Министерство иностранных дел Казахстана.

Проект позволит гражданам Казахстана, проживающим в России, обратится в консульские учреждения и оформить паспорт за 30 дней. Раньше эта процедура занимала 80 дней.

"Для того, чтобы получить паспорт за 30 дней, нужно обратится в консульские учреждения Казахстана в Казани, Омске, Санкт-Петербурге и Астрахани", – уточнили в ведомстве.

Сейчас система электронного документирования успешно функционирует в загранучреждениях Казахстана в Германии, Южной Кореи, ОАЭ, США, Узбекистане, Японии и Турции.