Легковушка попала под поезд в Костанайской области, есть жертвы, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ).

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«11 июля в 14.35 на регулируемом железнодорожном переезде станции Притобольская участка Тобол – Кушмурун Костанайской области произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель автомашины марки «Жигули» объехал впереди стоящие машины и выехал на железнодорожные пути перед идущим грузовым поездом. В результате ДТП есть жертвы», - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

На месте происшествия работает полиция.

«Поезд двигался со скоростью 57 км/ч. Переездная сигнализация работает исправно. В КТЖ создана комиссия для расследования причин и обстоятельств происшествия», - добавили в нацкомпании.