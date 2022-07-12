Токаев подписал поправки об увеличении штрафов за некачественный интернет
Закон также направлен на урегулирование в сфере оборота оружия, повышение правовой защищённости полицейских, передает Informburo.kz.
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщается на сайте Акорды.
Поправки в закон ужесточают наказание для операторов связи и интернет провайдеров за некачественное предоставление услуг.
Кроме того, документ устанавливает административную ответственность за незаконное приобретение, ношение, перевозку и реализацию метательного, охотничьего, сигнального оружия и частей такого оружия.
Также в документе предусмотрены поправки в сфере кадрового, социального обеспечения военнослужащих и прохождения военной службы.
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