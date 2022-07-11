С 1 мая 2022 года в водоемах Костанайской области утонули 13 человек, трое из них - несовершеннолетние. В прошлом году за аналогичный период утонули 10 человек, в том числе 6 детей.

Об этом сегодня, 11 июля, сообщил на брифинге офицер управления гражданской обороны ДЧС Костанайской области, капитан Бахдияр МҰҚАН.





- 9 июля, в 13.15, в Рудном, в р.Тобол, на необорудованном для купания месте очевидцы и сотрудники полиции обнаружили и извлекли из воды труп мужчины 1988 г. р., - привел пример спикер. - Обстоятельства смерти устанавливаются. Тело направлено на судмедэкспертизу.

Основные причины ЧП на воде - купание в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил во время рыбалки. Взрослые оставляют детей без присмотра. Люди тонут, потому что не умеют плавать и переоценивают собственные силы.

С 1 июня по 8 июля сотрудники МПС за распитие спиртных напитков у воды и купание в необорудованных местах привлекли к административной ответственности 39 граждан, общая сумма штрафов - 212 878 тенге. 22 человека привлечено к ответственности за нарушение правил пользования маломерных судов, штрафы составили около 82 тыс. тенге.

- Какие меры безопасности предусмотрены на пляжах города и области? На городском пляже в Костанае есть дежурство спасателей? Кто-то следит, чтобы отдыхающие не утонули?

- Каждый день мы проводим рейды, в частности, на горпляже Костаная, проводим акции по безопасности детей совместно с волонтерами. Сотрудники оперативно-спасательного отряда ежедневно, с утра до вечера, ведут на горпляже Костаная дежурство. В этом году на горпляже не было ни одного несчастного случая. Кроме того, ставим запрещающие знаки на водоемах области.

- Я видел такие знаки недавно на озере «Тарелочка» в микрорайоне Аэропорт. Насколько эффективна такая мера безопасности?

- По области установлено 419 таких знаков. В области 228 стихийных мест, где купаться запрещено. Там установлены знаки, но, конечно же, если взять даже один Тобол, таких мест, где человек может зайти в воду, очень много, мы не можем их везде ставить. Вообще статистика несчастных случаев среди детей, как видите, уменьшилась, значит, эффективность от введенных мер есть.