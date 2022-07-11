Сегодня, 11 июля, депутаты областного маслихата одобрили очередное (раз в квартал) уточнение бюджета, при котором управлению образования достались 171,1 млн тенге. Большую часть этой суммы, 93,6 млн тенге, запланировано направить на ремонты школ и подготовку ПСД.

- 40,9 млн тенге – на проведение текущего ремонта основной школы № 1 им. Ш. Уалиханова в Аркалыке; 14,3 млн тенге – на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта 2-х организаций образования в Аулиекольском районе; 13,6 млн тенге – на текущий ремонт кровли Денисовской основной школы № 3 Денисовского района; 12,9 млн тенге – на проведение текущего ремонта системы отопления Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации города Костанай; 8,8 млн тенге – на текущий ремонт - замену котла Целининской школы г. Аркалык; 2,6 млн тенге - на текущий ремонт системы отопления ОШ № 20 Рудного; 500 тыс тенге – на начало разработки проектно-сметной документации по проекту «Капитальный ремонт гимназии Житикаринского района, - сообщила депутатам руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА.

Комментируя в конце сессии мотивировки сделанных предложений, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ подчеркнул, что эффективнее сегодня ремонтировать объекты образования, чем строить новые. Тем более, что в области их сейчас более 1000.

- Конечно, в новых микрорайонах надо строить, - отметил он, - но в целом следует понимать, что, например, школа на 900 мест стоит около 2 млрд тенге, на такие деньги 6-7 школ в области можно капитально отремонтировать, сменив кровлю, коммуникации, укрепив стены.

По его словам, в этом году в Костанайской области будет отремонтировано более 70 объектов в сфере образования на 6,6 млрд тенге.

Аким также подчеркнул, что область «извлекла уроки из пандемии», когда дети не могли заниматься удаленно из-за проблем с интернетом. Поэтому сейчас из бюджета будут выделены 47,4 млн тенге – на строительство четырех антенно-мачтовых сооружений в селах Кокалат, Аралбай, Сужарган, Калам-Карасу Джангельдинского района. Для повышения качества связи. И это только самое начало работы.