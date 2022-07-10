39 млрд тенге на стабилизацию цен на продукты оказались потрачены социально-предпринимательскими корпорациями (СПК) Казахстана впустую, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Серьезные коррупционные риски выявлены в деятельности социально-предпринимательских корпораций. Это повсеместное внеконкурсное предоставление земельных участков под реализацию якобы инвестиционных проектов, реализация активов аффилированным лицам по заниженной стоимости. Без видимого результата использовано 39 млрд тенге, выделенных для стабилизации цен на продукты», - сообщил на заседании коллегии антикоррупционной службы в пятницу председатель «антикора» Олжас Бектенов.

По его словам, «кредиты предоставлялись аффилированным компаниям, контроль за исполнением обязательств отсутствует».

«По данным фактам зарегистрировано 11 уголовных дел в отношении должностных лиц СПК. Ущерб составил более 7 млрд тенге. В целом, в работе СПК не реализуется ключевой принцип – стимулировать развитие бизнеса и поддерживать сферы, не занятые частным сектором. Основная прибыль СПК строится на получении процентов с депозитов и продаже имущества. Агентством внесены рекомендации по пересмотру их деятельности», - добавил Бектенов.