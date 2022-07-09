Полиция начала досудебное расследование по статье 345 УК РК (нарушение правил ПДД) по факту ДТП на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган. Авария произошла вчера, 8 июля, около часа ночи на 134-м км дороги. В результате ДТП два человека погибли и 4 получили травмы, разной степени тяжести.

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В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что водитель иномарки совершил наезд на лошадь. Причины ДТП выясняются.

- В очередной раз, обращаемся к водителям: будьте внимательны и бдительны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения, от этого зависят жизни людей, - отметили в пресс-службе ДП. - В настоящее время на трассах усилено патрулирование.

Владельца лошади привлекли к административной ответственности по статье 408 Кодекса об административных правонарушениях РК (нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных).