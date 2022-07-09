В настоящий момент реальный курс тенге к доллару - тысяча к одному. Такое мнение высказал казахстанский экономист Айдархан Кусаинов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Atameken Business.

Фото Алихана Сариева

По его словам, тенге еще два года назад необходимо было отпустить. Уже в 20 году его курс к доллару должен был превышать 500 тенге независимо от всяких внешних факторов и геополитики.

Искусственное сдерживание только создает иллюзию стабильности и разрушает экономику, говорит экономист. И считает не только ошибкой, но даже глупостью попытки Нацбанка через интервенции сдерживать нацвалюту.

Только за последние полгода на это потрачено около трех миллиардов долларов, а за два года - почти 20 миллиардов. Если тенге отпустить, экономика встанет на реальные рельсы. Страна займется повышением производительности, а люди по-настоящему озадачатся поиском доходов. И это, в свою очередь, станет реальным укреплением всей экономики.

"Нужно отпустить курс - 600, 700, 800 тенге за доллар. В идеале - тысячу тенге за доллар. Тогда российская продукция станет очень дорогой. Тогда миллионы казахстанцев начнут работать - собирать столы, шить вещи, откроются швейные мастерские. То есть когда мы реально отпустим курс и станет дорогим импорт, тогда люди начнут работать, тогда это станет прибыльным", - заявил экономист.



