Торжественная церемония передачи останков Петра Абрамовича Фоменко, а также его личных вещей (пуговицы и монету, личные данные на бумаге) прошла сегодня, 8 июля, в парке Победы. Наградили также «За оборону Ленинграда». Посмертно.

Красноармеец Петр Фоменко погиб на Невском пяточке под Ленинградом. Ему было 24 года

Днем возле часовни в парке собралось около 20 родственников погибшего солдата, которые провели обряд отпевания умершего. После они прошли к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945), где напротив памятника в несколько рядов выстроились бойцы национальной гвардии РК. Возле мемориала на стулья сели родственники погибшего красноармейца, военный оркестр играл песни военных лет, например знаменитую «Прощание славянки».

Родственники провели отпевание погибшего

Бойцы нацгвардии промаршировали в начале церемонии, после чего сотрудники департамента по делам обороны под торжественную музыку принесли вещи красноармейца Фоменко к Вечному огню. Присутствующие почтили память погибшего минутой молчания. Родственники погибшего отвезут его останки в с. Щербаково Алтынсаринского района.

Старший сержант Петр Фоменко родился в 1918 году в с. Зуевка Убаганского сельского округа Алтынсаринского района Костанайской области. Погиб в 24 года, в 1942 году, участвуя в обороне Ленинграда (ныне Санкт-Петербург - «НГ»). Его останки поисковики нашли в ноябре 2021 года, по словам родственников, обещали, что передадут в феврале 2022 года, потом перенесли на май, останки прибыли в Казахстан 24 июня, но отдать их смогли родственникам их только в июле.

- Он призывался на фронт из Костаная. У меня есть фотография семьи, где в том числе есть он и я, мне два года было всего. Профессия у дяди была мирной - учитель в сельской школе. Призывался сначала на Дальний восток, где шло обучение, а потом его отправили на фронт, был артиллеристом, - рассказала племянница красноармейца Зоя РОДИОНОВА. - Я смотрела видео поисков: траншея на Невском пяточке, нашли его гимнастерку, там лежала капсула, где указанные данные. Возле него был пулемет, разбросаны гильзы, лежало два патронажа неиспользованной ленты.

Вместе с останками погибшего красноармейца родственникам передали его личные вещи

Она добавила, что в наше время на этом месте построили детскую площадку и, когда начали искать места боев, местные власти разрешили копать там и вести поиски.

Петра Абрамовича помертно наградили медалью «За оборону Ленинграда»

- Мы считали, что он без вести пропавший, бабушка, его мама не верила, что такое может быть, если в плену, то должен вернутся, - говорит Зоя Николаевна. - А оказывается, что погиб в бою, положил свою жизнь на алтарь победы.

- На нас вышел общественный фонд «Atamnyn Amanaty», который занимается организацией поисков казахстанских солдат, пропавших без вести в годы ВОВ, - пояснила заместитель руководителя управления общественного развития Костанайской области Динара КАРЫМСАКОВА. - Они вышли на нас с просьбой оказать содействие в организации мероприятия. Это благое дело, которое направлено на увековечивание памяти наших предков, которые отдали жизни за наше мирное небо.

Фото Андрея СКИБЫ