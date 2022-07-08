Теперь при создании и регистрации ОСИ не нужно предоставлять список собственников, передает Informburo.kz.

Информационные системы госкорпорации "Правительство для граждан" интегрировали с электронной платформой Osi.kz. Теперь при создании и регистрации ОСИ нет необходимости предоставления списка собственников из государственной базы данных "Регистр недвижимости", сообщили в пресс-службе "Правительства для граждан".

"Физическое присутствие также не требуется. Всё это можно будет делать проактивно электронным голосованием. Сервис разработан для определения собственника и получения информации о зарегистрированной недвижимости", – сообщили в "Правительстве для граждан".

Также отмечается, что работа по интеграции направлена на автоматизацию процесса получения данных.

"Это отличная возможность решать вопросы, связанные с деятельностью ОСИ, онлайн", – говорится в сообщении.

В Казахстане намерены реорганизовать КСК. На смену кооперативам придут ОСИ (объединение собственников квартир) или ПТ (простые товарищества). Переход многоквартирных жилых домов на новую форму управления объектами кондоминиума планируется до 1 июля 2023 года.