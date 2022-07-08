Микрокредитование — одна из наиболее популярных услуг на мировом финансовом рынке. Высокотехнологический сервис позволяет получить займ онлайн в считанные минуты, не требуя для этого много документов и времени со стороны заемщика. Казахстан — одна из стран, где граждане нередко обращаются за микрокредитами онлайн. Причина востребованности сферы — в удобстве пользованием, оперативности принятия решения и возможности получить сравнительно небольшую сумму в любое время и находясь где угодно.

Как найти МФО и выбрать подходящую?

Микрофинансовые организации предоставляют услуги займов онлайн по всему миру. Практически в каждой стране мира функционируют МФО, которые готовы кредитовать заемщиков вне зависимости от их статуса, сферы деятельности, типа трудоустройства и возраста. Главное требование по отношению к заемщику — наличие личного банковского счета, совершеннолетие и доступ к собственным документам, подтверждающим личность.

Выбрать МФО можно на сайтах-агрегаторах, где собраны краткие сведения о каждой финансовой компании. Это удобно, так как ознакомиться с условиями и тарифами можно не переходя на сайт каждой из компаний. Рекомендуется выбрать топ-3 наиболее оптимальных МФО под свои запросы и только после этого переходить на сайты избранных организаций.

Каждую компанию стоит проверить на наличие необходимых документов для ведения своей деятельности. Также стоит ознакомиться с примерным договором кредитования, чтобы знать, какой тип документа предстоит подписать.

Выбор МФО зависит от потребностей пользователя. Например, в Credit365 можно получить микрокредит до 150 000 тенге сроком до 30 дней с возможностью продления. Пролонгация позволяет оплатить только проценты, чтобы пользоваться кредитом столько же дней, на сколько изначально был оформлен кредит. Таким образом, если у клиента не будет полной суммы для погашения кредита, он может его просто продлить.

При выборе компании также стоит обратить внимание на акции и программы лояльности. Высока вероятность, что пользователь может найти свою компанию и обращаться туда не раз. Соответственно, при наличии персональных акций он сможет воспользоваться ими при повторных обращениях. Это выгодно, так как лояльные и надежные клиенты нередко получают персональные промокоды на крупные скидки.

Кроме того, акции с ценными призами, в которых автоматически может принять участие тот, кто оформит в заданный промежуток времени кредит, это приятный бонус. Победители могут выиграть гаджеты, путешествия и многое другое.

Стоит помнить, что практически все МФО работают в онлайне. Это практично и удобно, так как нет нужды лично приезжать в офис компании и предоставлять все документы для оформления. Все проходит удаленно — от подачи заявки до перевода средств. Поэтому вместо привычной подписи под стандартным документом используется уникальный цифровой идентификатор, который равноценен обычной подписи. Он приходит один раз в SMS после прохождения регистрации, отправки заявки и последующего одобрения.

Как взять микрокредит онлайн?

Чтобы получить займ онлайн, нужно выполнить несколько простых действий:

перейти на сайт и выбрать сумму и срок;

заполнить короткую анкету, где нужно указать ФИО, данные удостоверения личности, электронную почту, номер телефона, а также номер банковской карты либо IBAN;

отправить заявку на рассмотрение и подождать решения;

подписать договор после одобрения при помощи SMS-кода, который придет на указанный ранее номер телефона;

получить мгновенный перевод на счет.

Лицензия АРРФР на осуществление микрофинансовой деятельности № 02.21.0065.M. от 05.04.2021 года

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