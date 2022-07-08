Как выбрать МФО для оформления микрокредита?
Микрокредитование — одна из наиболее популярных услуг на мировом финансовом рынке. Высокотехнологический сервис позволяет получить займ онлайн в считанные минуты, не требуя для этого много документов и времени со стороны заемщика. Казахстан — одна из стран, где граждане нередко обращаются за микрокредитами онлайн. Причина востребованности сферы — в удобстве пользованием, оперативности принятия решения и возможности получить сравнительно небольшую сумму в любое время и находясь где угодно.
Как найти МФО и выбрать подходящую?
Микрофинансовые организации предоставляют услуги займов онлайн по всему миру. Практически в каждой стране мира функционируют МФО, которые готовы кредитовать заемщиков вне зависимости от их статуса, сферы деятельности, типа трудоустройства и возраста. Главное требование по отношению к заемщику — наличие личного банковского счета, совершеннолетие и доступ к собственным документам, подтверждающим личность.
Выбрать МФО можно на сайтах-агрегаторах, где собраны краткие сведения о каждой финансовой компании. Это удобно, так как ознакомиться с условиями и тарифами можно не переходя на сайт каждой из компаний. Рекомендуется выбрать топ-3 наиболее оптимальных МФО под свои запросы и только после этого переходить на сайты избранных организаций.
Каждую компанию стоит проверить на наличие необходимых документов для ведения своей деятельности. Также стоит ознакомиться с примерным договором кредитования, чтобы знать, какой тип документа предстоит подписать.
Выбор МФО зависит от потребностей пользователя. Например, в Credit365 можно получить микрокредит до 150 000 тенге сроком до 30 дней с возможностью продления. Пролонгация позволяет оплатить только проценты, чтобы пользоваться кредитом столько же дней, на сколько изначально был оформлен кредит. Таким образом, если у клиента не будет полной суммы для погашения кредита, он может его просто продлить.
При выборе компании также стоит обратить внимание на акции и программы лояльности. Высока вероятность, что пользователь может найти свою компанию и обращаться туда не раз. Соответственно, при наличии персональных акций он сможет воспользоваться ими при повторных обращениях. Это выгодно, так как лояльные и надежные клиенты нередко получают персональные промокоды на крупные скидки.
Кроме того, акции с ценными призами, в которых автоматически может принять участие тот, кто оформит в заданный промежуток времени кредит, это приятный бонус. Победители могут выиграть гаджеты, путешествия и многое другое.
Стоит помнить, что практически все МФО работают в онлайне. Это практично и удобно, так как нет нужды лично приезжать в офис компании и предоставлять все документы для оформления. Все проходит удаленно — от подачи заявки до перевода средств. Поэтому вместо привычной подписи под стандартным документом используется уникальный цифровой идентификатор, который равноценен обычной подписи. Он приходит один раз в SMS после прохождения регистрации, отправки заявки и последующего одобрения.
Как взять микрокредит онлайн?
Чтобы получить займ онлайн, нужно выполнить несколько простых действий:
- перейти на сайт и выбрать сумму и срок;
- заполнить короткую анкету, где нужно указать ФИО, данные удостоверения личности, электронную почту, номер телефона, а также номер банковской карты либо IBAN;
- отправить заявку на рассмотрение и подождать решения;
- подписать договор после одобрения при помощи SMS-кода, который придет на указанный ранее номер телефона;
- получить мгновенный перевод на счет.
Лицензия АРРФР на осуществление микрофинансовой деятельности № 02.21.0065.M. от 05.04.2021 года
На правах рекламы
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.