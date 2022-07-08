Очередного достижения добилась в Лондоне на проходящем там одном из четырех теннисных турниров из серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Великобритании по теннису - «Уимблдон-2022» первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала первой отечественной теннисисткой, вышедшей в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде / Фото ktf.kz

Первой из теннисистов Казахстана выйдя в полуфинал одиночного разряда турнира «Большого шлема», она встречалась в Лондоне с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии. Румынская теннисистка дважды становилась чемпионкой турниров «Большого шлема», в том числе и на «Уимблдоне» в 2019 году, выиграв в финале у самой Серены Уильямс. Рыбакина и Халеп, располагающиеся в рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация) соответственно на 23-м и 18-м местах, на Открытом чемпионате Великобритании посеяны под 17-м и 16-м номерами. Ранее теннисистки встречались три раза. В 2019 году на турнире в Ухане (Китай) они играли в третьем круге, и тогда румынка снялась из-за травмы в первом сете при счете 5:4 в пользу Рыбакиной, а в 2020 году в финале турнира в Дубае (ОАЭ) казахстанка уступила - 6:3, 3:6, 6:7, как и в 2021 году в третьем круге US Open - 6:7, 6:4, 3:6.

К турниру в Лондоне Халеп готовилась под руководством экс-тренера Серены Уильямс, и на «Уимблдоне» до полуфинала не проиграла ни одного сета в пяти матчах.

Поединок против более титулованной соперницы Рыбакина начала очень уверенно, проводя мощные и точные удары, и повела в счете 3:0. В четвертом гейме Халеп отыграла брейк-пойнт и сократила отставание 3:1, но все же проиграла свой первый сет на турнире - 3:6.

Во втором сете казахстанка повела - 2:0, но Халеп после обратного брейка сравняла счет - 2:2. Однако Рыбакина вновь стала больше атаковать, сделала два брейка и уверенно выиграла второй сет с таким же счетом - 6:3, вновь войдя в историю казахстанского тенниса, став первой отечественной теннисисткой вышедшей в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

Афиша финального матча «Уимблдона-2022» в женском одиночном разряде

После полуфинала Елена Рыбакина сказала:

- Это был отличный матч. Симона Халеп - большая чемпионка, в прошлом у нас были очень напряженные поединки. Сегодня я была на 100% вовлечена в борьбу, а это то, чего я хотела перед матчем. Очень довольна своим выступлением, я сыграла очень качественно. Конечно, я нервничала, но предыдущие матчи мне очень помогли. Обычно из-за нервов не удается играть стабильно весь матч, но сегодня я была психологически подготовлена и показала максимум.

В решающем матче, который пройдет 9 июля, первая ракетка Казахстана сыграет со второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса, посеянной на турнире в Лондоне под 3-м номером. Лучшим достижением Жабер на турнирах «Большого шлема» был выход в четвертьфиналы на Australian Open-2020 и «Уимблдон-2021».

Рыбакина и Жабер встречались между собой трижды и счет по победам в пользу соперницы казахстанки - 2:1.