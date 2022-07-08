В производстве следственного управления департамента полиции региона сейчас находится уголовное дело зарегистрированное по ст. 217 ч.3 п.2 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере) в отношении создателей и руководителей территориального подразделения финансовой пирамиды «ФИНИКО» по Костанайской области.

Фото: Филипп Сапегин / E1.RU

- В настоящее время устанавливаются пострадавшие от преступных действий организаторов финансовой пирамиды. Просим лиц, вложивших денежные средства в финансовую пирамиду «ФИНИКО» и имеющих материальный ущерб, обратиться в следственное управление, - сообщили в пресс-службе ДП.

Обращаться по адресу: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 197 (ДП Костанайской области), а также можете обратиться по абонентским номерам 8-708-685-69-33, 8 (7142) 52-61-35 (Следователь Орымбаев Е.С.).