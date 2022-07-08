Прения по уголовному делу в отношении директора ГКП "КТЭК" Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА, главного инженера теплокомпании Вячеслава ПЛОТНИКОВА, директора ТОО "ТЭМС" Рустема ЗИННАТУЛЛИНА и заместителя директора ТОО "АлатауСтрой-2009" Тулегена ТУРЛУГУЛОВА прошли в суде №2 Костаная 7 июля. Государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ попросил для всех подсудимых довольно серьезные сроки — от 8 до 10 лет лишения свободы.

- Из-за таких случаев доверие граждан к государству теряется, они считают себя обманутыми, в то время как должностные лица бездействуют, а утраченное доверие невосполнимо, - заявил в прениях прокурор. - Вина подсудимых по новому обвинению, ради которого суду пришлось перебрать 52 тома дела, полностью доказана. Бекмаганбетов дал указание на расторжение договора с директором ТОО «КазДинКом» Игнатьевым, который должен был поставлять газомазутные горелки. Горелки, якобы, не подошли, но позже эти же горелки купило подконтрольное Бекпаганебтову ТОО «АлатауСтрой-2009» и сумма договора увеличилась до 17 664 818 тенге вместо 5 млн тенге. Зачем нужно было покупать горелки, да еще и по завышенной цене, если они не подходили? Все дело в умысле на растрату бюджетных средств. Зиннатуллин и Турлугулов ранее работали в КТЭК, были знакомы с Бекпаганебтовым, поэтому он запросто ими руководил.

Айтбаев попросил для Бекпаганбетова 10, для Плотникова — 9, а для Зиннатулина и Турлугулова по 8 лет лишения свободы в колонии средней безопасности. Все четверо свою вину не признали и сообщили, что в преступный сговор друг с другом не вступали.

- Горелки ТОО «КазДинКом» невозможно было установить, потому что они не подходили, в итоге установили удлиненные на 400 мм горелки, - пояснил в прениях адвокат Марат ШУАКПАЕВ. - Собственных средств теплокомпании хватало только на нереконструированные горелки. Горелки у «АлатауСтрой-2009» КТЭК купила уже за счет средств казначейства, для чего и объявила конкурс и заложила средства с учетом реконструкции. В чем здесь растрата? Наоборот, Бекпаганебтов сделал теплокомпанию прибыльной. У него не обнаружено ни дворцов, ни зарубежных счетов, семья с четырьмя детьми живет в двухкомнатной квартире. В своем выступлении президент Токаев сказал, что людей нельзя судить по доводам, рожденным фантазиями обвинителей.

- Президент также сказал, что у нас большой отток людей из страны из-за коррупционеров, - позже в реплике отреагировал на это прокурор. - Думаю, это высказывание больше подходит к нашему делу.

Аскар Бекпаганбетов в очередной раз отрицал свою вину, а во время перерыва сообщил корреспонденту «НГ», что надеется на оправдательный приговор.

- Все это обвинение — полная ерунда, ничего же не подтвердилось, - рассказал Бекпаганбетов. - Надеюсь на оправдательный приговор и на возвращение в КТЭК. Я, кстати, до сих пор не уволился, я еще директор, просто временно отстраненный.

Вячеслав Плотников, Рустем Зиннатуллин и Тулеген Турлугулов тоже отрицали свою вину, а их адвокаты в прениях просили оправдать своих подзащитных.

Приговор по этому делу огласят 14 июля.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ