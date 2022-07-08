Влиятельные лица завысили в 14 раз железнодорожные тарифы и прятали «теневые» доходы за рубежом, заявил председатель агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает КазТАГ.

«К примеру, тарифы для ЖД-перевозчиков снизились в 14 раз (с Т2 200 тенге до Т147). За такими «серыми» схемами стояли влиятельные лица, которые зачастую прятали «теневые» доходы за рубежом», - сказал Бектенов.

Он также добавил, что под контроль государства перешли свыше 600 железнодорожных подъездных путей стоимостью Т57 млрд.

Бектенов привел статистику по стране: 1 300 коррупционных преступлений, изобличено более 800 лиц, из них 140 руководителей различного уровня. По результатам расследований в суд направлено 592 дела. Осуждено 357 коррупционеров. На особом контроле находится расследование дел, связанных с незаконной концентрацией экономических ресурсов и их возвращение в собственность государства.

Глава антикора приводит дела по возврату государству активов на сумму Т430 млрд тенге. По делу «Оператора РОП» предотвращено хищение более Т180 млрд.

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