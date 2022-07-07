Об этом сегодня, 7 июля, он рассказал «НГ». Утром 5 июля 25-летний Максим ПАСТУШЕНКО находился на работе, когда ему позвонили по телефону. Звонивший представился сотрудником полиции и сообщил, что мошенники оформили на него 8 кредитов.





- Они добавили, что сейчас меня соединят с оператором Национального банка Казахстана и там мне все объяснят. Девушка, представившаяся сотрудником банка, объяснила, что третьи лица собрались брать на меня кредиты, деньги они удерживают, но в банках эти деньги нигде не фиксируются, то есть деньги якобы у них в банке, - рассказал Пастушенко. - Она сказала, что для того, чтобы перекрыть те кредиты, которые на меня оформлены, нужно взять кредит в банке. Я сразу ей сказал, что никакой информации по телефону я говорить не буду, приеду и все сам сделаю. Они сказали, что потом нужно прийти со всеми документами в полицию, даже назвали номер кабинета.

Максиму сообщили, что все можно решить через ДП Костанайской области, а также через Нацбанк и другие банки Казахстана.

- Я согласился, мне на WhatsApp прислали документы, там были указаны статьи, что нельзя разглашать эту информацию, и что я должен быть постоянно на телефоне и они будут постоянно за мной следить. Я отпросился с работы и поехал в «Forte Bank», там мне отказали в кредите. В «Jusan Bank» тоже отказали, после этого направили меня в «ЦентрКредит», - вспоминает Максим. - Интересно, что они знали, что в том или ином банке мне отказали в кредите. В третьем банке мне дали кредит на 1 млн тенге, я снял деньги и ждал, что мне скажут дальше. До этого они говорили, что нужно оплачивать в нацбанке, но потом вдруг сказали, что деньги нужно перевести в «Forte Bank» и отправили на WhatsApp номер лицевого счета.

Пастушенко заподозрил неладное. Он пошел на автобусную остановку "Гостиница", чтобы уехать из одного банка в другой, и увидел там объявление департамента полиции Костанайской области, где был указан номер call-центра для людей, столкнувшихся с интернет-мошенничеством.

- Я решил позвонить в полицию. Мне сказали, что у них такой информации нет, и никто мне не звонил. Сказали, что это работают интернет-мошенники, пригласили в департамент, - рассказал парень. - Я пришел, побеседовал с сотрудниками управления по мошенничеству, рассказал им все. Те мне сказали, чтобы я возвращал деньги в банк и никого не слушал. Интересно, что когда я бросил и трубку и начал звонить в полицию, последние цифры номера мошенников изменились. Смотрел потом в интернете - оказывается легко можно подделать подписи и печати, я удивился и это ведь общедоступная информация!

После Максим перезвонил мошенникам, но они практически сразу бросили трубку.

Сегодня, 7 июля, Максим вернул деньги в банк, ему повезло - переплата была всего 2 000 тенге.

- Почему вы поверили им? У вас даже не было сомнений? - спросил корреспондент "НГ".

- Когда я разговаривал по телефону, коллеги сказали, что возможно это мошенники, но так как мне предоставили документы - там были ИИН, печати, подписи, все как положено, поэтому я и поверил, - ответил Пастушенко. - Мне сказали, что не нужно называть свои данные через телефон, что все конфиденциально: работаешь с банком и департаментом. Я поверил, все ведь может быть. Тут еще обстоятельства: я на работе, у меня там дети кричат, я ответил на звонок потому что недавно с военкомата звонили, думал, что это они.

- Что можете посоветовать людям, которые оказались в такой же ситуации? Какие правила нужно соблюдать, чтобы не быть обманутым мошенниками?

- Нужно не реагировать на такие звонки, но опять же, вдруг, если бы это и правда были сотрудники полиции. Но сейчас я понимаю, что в таком случае меня бы сразу пригласили бы в отдел и побеседовали со мной лично. Раньше я слышал об интернет-мошенничестве и предупреждал всех родных об этом. Часто моей жене приходят деньги на Kaspi, а потом просят перевести назад. Мы пошли в банк и написали заявление, что это не наши деньги. Моей бабушке звонили, предлагали таблетки, спрашивали данные. В таких случаях лучше сразу звонить в полицию, в банк тоже можно позвонить, уточнить. Проблема в том, что обмануть могут любого человека, не важно сколько тебе лет.

- Люди обычно не обращают внимание на объявления на остановках, почему оно вас заинтересовало?

- Я говорил по телефону, а когда это делаешь часто задумываешься и начинаешь рассматривать все вокруг. Я стоял на остановке и начал рассматривать разные плакаты, вот и увидел такое объявление.

Фото Андрея СКИБЫ