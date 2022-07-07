По словам экспертов, доллар продолжит расти, пока правительство Казахстана не решит вопрос с транспортировкой нефти через Россию, сообщает informburo.kz.

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7 июля доллар сегодня резко подорожал в обменниках Казахстана. В столице, к примеру, инвалюту продают по 490 тенге. Резкий скачок произошёл на фоне ситуации с КТК и снижения цен на нефть.

Экономист Айдархан Кусаинов не удивлён, что курс растёт. По его мнению, доллар будет дорожать, если Нацбанк не возобновит валютные интервенции.

"Но они не бесконечны. Новый председатель Нацбанка, по-моему, картину в общем-то видит. Инфляция и курс – вообще не связанные вещи. Это большая легенда, что цены растут из-за курса. Они растут из-за неправильной денежно-экономической политики. Цены будут активно расти также потому, что активно используются трансферты из Нацфонда – в этом году 4 триллиона тенге. Денежно-кредитная политика не ужесточается. Спрос на валюту растёт, и во втором полугодии он ещё больше вырастет. Особенно бешеный спрос обычно наблюдается в августе, сентябре и октябре", – прокомментировал курс доллара Айдархан Кусаинов.

По словам Кусаинова, страна зашла в инфляционную спираль и с инфляционными ожиданиями никто не борется.

"А те методы борьбы с инфляцией, которые подразумевают директивное удерживание цен и акиматовские рейды, не только не работают, но ещё и ряд мер (к примеру, льготные кредиты под оборотные средства) только стимулируют инфляцию и импорт. Если мы начнём строить нормальную экономическую политику и пойдём на принципиальные реформы (что, я надеюсь, будет объявлено в сентябре), в таком случае у нас наконец перестанут лицемерить насчёт плавания тенге и его реально отпустят. И тогда его курс должен будет достигнуть 600-800 тенге. Но если сжечь все резервы, за уши всё удерживать и бороться, то какое-то время курс тенге можно удержать, но это временно", – резюмировал эксперт.

Экономист Жарас Ахметов отметил, что есть несколько гипотез, объясняющих рост доллара. По одной версии, это спекулятивный скачок, не имеющий пока под собой фундаментальных оснований. А по другой на повышение курса доллара могла реально повлиять остановка транспортировки казахстанской нефти по России. (5 июля российский суд на 30 суток приостановил работу нефтепровода, через который проходит основной поток казахстанской нефти на экспорт).

"Если это так, то тенге будет слабеть, потому что объёмы валютной выручки в страну сократятся. Если же это придуманные страхи, то когда запрет будет снят, объёмы экспорта и поступления валюты восстановятся, и тенге укрепится. Через тридцать дней будет видна реальная картина. Если нефть начнёт и дальше отгружаться, то оснований для опасений нет", – отметил Жарас Ахметов.

Эксперт напомнил, что три четверти казахстанской нефти идёт транзитом через Россию. Поэтому правительству нужно срочно восстанавливать экспорт.

"Правительству нужно выстраивать отношения с Москвой и договариваться о снятии всяких запретов. В условиях войны и санкций, непредсказуемости и капризности российской власти Казахстану надо обезопасить себя и строить альтернативные пути экспорта нашей нефти", – считает Жарас Ахметов.