В Лондоне продолжается один из четырех теннисных турниров из серии «Большого шлема» - «Уимблдон-2022», в котором принимают участие и теннисисты Казахстана.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина первой из казахстанских теннисистов вышла в финал "Уимблдона" /Фото ktf.kz

В основной сетке одиночного разряда стартовало четверо казахстанских теннисистов, а дальше всех по турнирной сетке продвинулась первая женская ракетка Казахстана и 23-я ракетка мирового рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) Елена Рыбакина, посеянная на турнире под 17-м номером. В стартовом матче она встречалась с американской теннисисткой Коко Вандевей и одержала победу в двух партиях - 7:6 (7:2), 7:5. В этой встрече Рыбакина 11 раз подала навылет, после чего стала лидером мирового женского тенниса по количеству эйсов в сезоне. Первая ракетка Казахстана в 31 проведенном в этом году матче сделала 168 эйсов.

Соперницей Рыбакиной во втором матче, прошедшем на стадии 1/32 финала, была чемпионка Открытого чемпионата США по теннису 2019 года Бьянка Андрееску из Канады, которая является 56-й ракеткой мира. Казахстанка также в двух сетах одержала победу со счетом 6:4, 7:6.

В третьем раунде Открытого чемпионата Великобритании первая ракетка Казахстана обыграла китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь (52-я ракетка мира) - 7:6 (7:4), 7:5, повторив свое лучшее достижение на Уимблдоне - выход в четвертый круг турнира, куда она пробилась в прошлом году.

Один час и 22 минуты понадобилось Рыбакиной, чтобы одержать победу в четвертом круге над представительницей Хорватии Петрой Мартич, которая является 80-й ракеткой мира - 7:5, 6:3.

В первом для себя четвертьфинале на Уимблдоне Рыбакина встречалась с Айлой Томлянович из Австралии, занимающей 44-ю позицию мирового рейтинга. Медленное и нервное начало матча и не очень хорошие подачи в совокупности с хорошей защитой австралийки привели к поражению казахстанской теннисистки в первом сете - 4:6. Однако в двух следующих сетах Рыбакина уверенно победила - 6:2, 6:3 и первой из теннисистов Казахстана вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».

В поединке за выход в финал соперницей Рыбакиной будет победительница Уимблдона 2019 года и бывшая первая ракетка мира теннисистка из Румынии Симона Халеп (18-е место мирового рейтинга), посеянная на турнире под 16-м номером и не проигравшая ни одного сета в пяти матчах.

Успешно начал выступление на Уимблдоне в одиночном разряде первая мужская ракетка Казахстана Александр Бублик (38-е место в рейтинге ATP).

Александр Бублик сыграл на Уимблдонском турнире 3 раунда /Фото ktf.kz

Без особых проблем победив в первом круге теннисиста из Венгрии Мартона Фучовича (59-е место) в трех сетах (6:1, 6:2, 6:4), во втором круге (1/32 финала) казахстанец сыграл с сербским теннисистом Душаном Лайовичем (64-е место) и одержал победу в трех сетах со счетом 7:6, 6:2, 7:5. А вот в 1/8 финала Бублик не смог пройти, уступив в четырех сетах 28-й ракетке мира американскому теннисисту Фрэнсису Тиафо - 6:3, 6:7, 6:7, 4:6.

Стартовавший в Лондоне первым из казахстанских теннисистов Михаил Кукушкин (164-е место в мировом рейтинге), попал в основную сетку одиночного разряда через квалификацию, где он поочередно переиграл Лоренцо Джустино из Италии - 6:2, 6:1, Филиппа Кольшрайбера из Германии - 6:7, 6:3, 6:4 и Жомбора Пироша из Венгрии - 7:6, 6:2, 4:6, 7:6. Но преодолеть барьер первого раунда «Уимблдона» казахстанец не смог, уступив американскому теннисисту Дженсону Бруксби (29-е место рейтинга АТР) - 3:6, 2:6, 3:6.

Не смогла пройти первый круг и располагающаяся на 33-й строчке рейтинга WTA Юлия Путинцева, уступившая на старте теннисистке из Франции Ализе Корне (37-я ракетка мира) в двух сетах - 3:6, 6:7. А затем Путинцева в паре с бельгийской теннисисткой Яниной Викмайер потерпела поражение и в первом матче в парном разряде Открытого чемпионата Великобритании от канадско-мексиканского дуэта Габриэла Дабровски - Джулиана Олмос - 7:6, 3:6, 2:6.

В мужском парном разряде казахстанец Андрей Голубев, игравший в паре с Денисом Молчановым из Украины, потерпел поражение от испанско-австралийского дуэта Педро Мартинез - Джон Патрик Смит - 3:6, 6:7, 4:6.

Еще один казахстанский теннисист Александр Недовесов в дуэте с пакистанцем Айсамом-уль-Хаком Куреши выиграл в первом раунде у пары Джеймс Дакворт (Австралия) / Маркос Хирон (США) - 6:3, 6:7, 6:1, 6:2. Во втором круге Недовесов и Куреши, отказавшись в третьем сете от продолжения матча, потерпели поражение от бразильско-испанской пары Рафаэль Матос - Давид Вега-Эрнандес - 6:3, 6:7, 3:5.