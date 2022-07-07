Прения по уголовному дело в отношении директора ГКП "КТЭК" Аскара БЕКПАНБЕТОВА, главного инженера теплокомпании Вячеслава ПЛОТНИКОВА, директора ТОО "ТЭМС" Рустема ЗИННАТУЛЛИНА и заместителя директора ТОО "АлатауСтрой-2009" Тулегена ТУРЛУГУЛОВА начались в суде № 2 Костаная.

- Вина подсудимых в том, что они по указанию Бекпаганбетова растратили 12 664 818 тенге при покупке газомазутных горелок по завышенной цене, - заявил государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ. - Договор на покупку с "КазДинКомом" был намеренно расторгнут. Горелки перекупило подконтрольное Бекпаганбетову "АлатауСтрой-2009 по высокой цене. Позже эти же горелки установили на ТЭЦ. Для чего нужно было покупать те же горелки по высокой цене, Бекпаганбетов не ответил. Подсудимые вину не признали, раскаяния в их глазах я не увидел.



Для Бекпаганбетова прокурор попросил 10 лет, Плотникова - 9 лет, Зиннатуллина и Турлугулова по 8 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.