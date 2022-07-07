Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал важной задачей диверсификацию поставок нефти, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь», - сказал Токаев в четверг на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала.

В ночь на 6 июля стало известно, что российский суд на месяц приостановил работу КТК под предлогом экологических нарушений. В правительстве Казахстана уже думают над тем, как смягчить последствия от действий России. Сам КТК уже обратился в российский суд с просьбой приостановить исполнение решения из-за риска необратимых последствий.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море, далее в страны Европы. Членами ассоциации ТМТМ являются 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические компании 8 стран.

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