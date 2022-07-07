Священный праздник мусульман отмечают с 9 по 11 июля. Ограничения из-за пандемии КВИ отменили, поэтому в мечетях снова проведут коллективный намаз, чего не было в прошлые два года. Об этом сообщили сегодня, 7 июля, на брифинге в РСК.

Сайт для заказа жертвенного мяса в этом году тоже будет работать, после проведения обряда жертвоприношения сотрудники мечети доставят мясо на дом по предоплате.

- Мусульмане интересуются, почему в режиме онлайн? Разве возможно такое и шариат допускает это? Но мы делаем это на совесть: человек отправляет нам деньги переводом, а мы снимаем для него видео, как забиваем скотину, и отправляем ему мясо, - пояснил наиб имам Костанайской областной мечети Икрам БАКЫТЖАН.

Как и в прошлом году, в Костанае место для жертвоприношений организуют на трассе М-36 (выезд на Федоровку), возле конного клуба «Амиго». Здесь же можно купить жертвенное животное.

- По всем мечетям области айт намаз будет читаться в 7:30 утра. Каждому отдельно нельзя читать, будет коллективный намаз, - отметил наиб имам мечети «Мандай батыр» г. Тобыл Азамат МУРЗАКАНОВ. - Каждый мусульманин, у которого есть возможность сделать жертвоприношение, обязан это сделать. Жертвенное мясо делится на части: одна оставляется своей семье, вторая родственникам и третья часть обязательно дается нуждающимися.

Жертвенный баран или козел обязательно должны достигнуть годовалого возраста, корова - 2 лет, верблюд - 5.

- Это должна быть здоровая скотина, не больная, она должна сама передвигаться, не быть, например, слепой, у нее не должны быть изъяны, - перечислил критерии Мурзаканов. - Если немного сломаны рога, это допускается, но не под корень. Нужно выбирать лучшую скотину из всего стада. Когда мы забиваем скотину, у нас должны быть острые ножи и готовое место. Нельзя точить ножи перед скотиной. Если забиваете несколько жзивотных, другая скотина не должна видеть, как забивается первая. На «Амиго» мы соблюдаем эти правила. Во время жертвоприношения мы должны правильно донести наши пожелания до Аллаха. А вообще во время празднования Курбан-байрам просите друг у друга прощения, дарите радость в эти дни и ходите в гости друг к другу.

Фото Андрея СКИБЫ