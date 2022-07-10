23 июня 2022 года президент страны Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции сказал: «У общества, которое обесценивает заслуги общественно-политических лидеров, деятелей науки и искусства своей страны, нет будущего. Это непреложная истина и в отношении первого президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева».

А мне кажется, в недалеком прошлом мы натворили больше такого, чего надо стесняться, а не ценить. Во-первых, может, хватит говорить столь часто о славе, величии, мудрости и благочестии Назарбаева? Он себя знает, и мы его знаем, каков он на самом деле. Я не понимаю, почему ставят ему в заслугу создание независимого Казахстана. Люди постарше еще не забыли, как Назарбаев, следуя в Беловежскую пущу, посадил свой самолет сначала в Москве. Горбачев предложил Нурсултану Абишевичу пост председателя Совета Министров СССР, и Назарбаев вернулся в Алматы. Так что Союз развалили без его участия.

А какова заслуга Елбасы в строительстве «процветающего» государства? Просто красивая легенда. Казахстан с выгодным расположением, имеющий регионы с хорошими природно-климатическими условиями, наличием огромных запасов природных полезных ископаемых, имеющий давние экономические, политические и культурные связи с народами Средней Азии, пограничными Китаем и Россией, под руководством Назарбаева не смог все это использовать.

Сейчас можно с уверенностью заявить, что светлое будущее, обещанное Елбасы, безнадежно запоздало. Мы получили растущее отчуждение людей друг от друга, рост социального расслоения, нарастание протестного движения, вылившегося в январский бунт. И что тут ценить?

Теперь берем нашу науку. Нашим ученым только и изобретать часы, швейные машины и прочее, что давно известно. Что, они изобрели компьютер, телевизор, стиральную машинку, электродвигатель и т. д.? Что ценить? Нет у нас науки. Наши ученые плетутся на костылях по дорогам науки. Чего стоит утверждение нашего ученого от сельского хозяйства, что если в календаре сделать тринадцать месяцев, то урожай некуда будет девать. Боюсь, как бы нам не доказали, что все грибы съедобны, забыв уточнить, что некоторые всего один раз.

Единственное исключение - это историческая наука. Она сделала головокружительный рывок. Только наши придворные ученые-историки смогли «открыть», что Чингисхан и Иисус Христос были казахами. Ну что ж, будем ценить и гордиться.

Теперь об искусстве. Начну с того, что к уголовной ответсвенности привлечен директор Национального музея, бывший министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. Его обвиняют в хищении бюджетных средств в сумме 146 млн тенге. Похоже, наше искусство далече и не туда занесло, оно полностью прониклось коммерческим духом. Раньше, чтобы петь со сцены, надо было иметь голос, слух и музыкальное образование. Теперь - только деньги, «фанеру» и продюсера. Не потому ли патлатые певцы, по которым давно плачет парикмахерская, и певички, все сшитые с головы до ног, как футбольный мяч, и с «напачканными бровями», блистают, блещут и блестят на сцене. Для современных авторов писать тот же роман стало не искусство, а ремесло. Некоторых художников не мешало бы обязать, чтобы они под своей картиной подписывали, что вот это - дом, а это - дерево.

Я понимаю, что ценить заслуги первого президента для Токаева как бы необходимость, все-таки тот его выдвинул. Но вот ценить заслуги деятелей науки и культуры всех без разбора я бы не стал.