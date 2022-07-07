Плановый профилактический контроль в первом полугодии 2022 года прошел на предприятиях первой категории: АО «ССГПО», АО «Варваринское», АО «Костанайские минералы», ТОО «Комаровское горное предприятие» и филиал Троицкой ГРЭС - ПАО «ОГК-2». Сумма штрафов в итоге превысила 6 млн тенге.

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- Проверяли добывающие компании первой категории, в которой относятся крупные предприятия, осуществляющие большие выбросы, - пояснила «НГ» руководитель отдела департамента экологии Костанайской области Зиада БИСАХАНОВА. -. На всех были выявлены нарушения Экологического кодекса, но все они устранимы, о чем и были выданы предписания.

Бисаханова пояснила, что еще год назад за подобные нарушения в рамках профилактического контроля предприятия первой категории не штрафовали, а лишь выписывали предписания об устранении нарушений. В связи с изменением Экологического кодекса с 1 июля 2021 года требования ужесточили, но только к крупным недропользователям. Предприятиям второй и третьей категорий штрафы пока не выписывают даже с учетом выявленных нарушений.

Всего по итогам профконтроля выявили 58 экологических нарушений.