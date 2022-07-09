Вопрос, почему дорожает рубль, цепляет многих. И, думаю, статья под таким названием, опубликованная в прошлом номере «Нашей Газеты», не останется без читателя. Хотя я сам, не будучи экономистом, не собираюсь нырять в эту проблему. Что логично в статье, а что спорно, с точки зрения специалиста в области товаров, валют и банков, пусть рассуждают сами специалисты. Меня же задело иное.

Задели меры, предлагаемые автором статьи, алматинцем Тулеуханом Искаковым для решения проблемы. Начну с последнего, напрямую связанного с вектором, указанным президентом: «Самое главное, мы должны вернуть вывезенные (выведенные) за границу, а по сути, украденные у народа Казахстана сотни миллиардов долларов США и рассчитаться ими за свои громадные долги».

Занятно, что в соседствующей со статьей о рубле публикацией Николая Воронина тоже сказано: «Заслуживает внимания инициатива Токаева по возврату капитала за рубеж. В то, что эти деньги вернут, верится с трудом».

Я лично тоже не очень-то представляю, как и что возвращать. Не получится ли, как в анекдоте с чемоданом, украденным у зайца в Одессе? Но для меня главное тут не в этом. Что значит: мы должны, кто такие «мы» и почему эти абстрактные «мы» всегда кому-то «должны»? Что, эти какие-то совершенно ирреальные для нас, не банкиров, деньги должны возвращать учителя, шахтеры, медики или конкретно кто-то другой? А если подразумевается государство, то кто в государстве в силах отвечать за это? Иначе будет просто «бла-бла-бла».

Но что совершенно ошарашило, так это пассаж: «Мы должны остановить неконтролируемое перемещение товаров и людей, а следовательно, и российской валюты на территорию Казахстана, введя визовый режим и жесткий контроль на границе с Россией». Приехали!

Боюсь, многие помнят, какие дикие толпы и какие заморочки с почти регулярными изменениями «правил игры» были и у нас, и в России после пересечения границы. Сейчас, казалось бы, все стало входить в человеческое русло. В миграционной службе четко, вежливо и дружелюбно и при этом оперативно решают проблемы регистрации. После ковидной суматохи это ощущается как глоток чистого воздуха. Но не успели глотнуть, как опять находятся умники, которые одним махом топора намереваются решить финансовые и прочие проблемы. А это значит, что у тысяч и тысяч людей опять будут проблемы. Опять «нововведения», какими бы благими не звучали намерения, будут против народа. И они будут бить, невзирая на национальность.

Мы словно в Зазеркалье. С какой бы стороны - с нашей ли, с российской или с какой иной - не активизировались чиновники либо глашатаи таких вот идей, по какому-то странному стечению обстоятельств подобные идеи сплошь и рядом бьют по народу. Вот ведь загадка века! Куда заковыристей загадок Лохнесского чудовища или снежного человека.