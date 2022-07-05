В среду, 6 июля, в Костанае в рамках первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет первый матч между «Тоболом» и именитым венгерским клубом «Ференцварош» из Будапешта. Накануне этой встречи на стадионе «Центральном» прошли пресс-конференции главных тренеров команд.

Первым с журналистами пообщались наставник «Тобола» Милан Миланович и игрок команды Багдат Каиров.

Говоря о предстоящем матче, сербский специалист отметил, что «Тобол» намеревается показать перед своими болельщиками ту игру, которую от него ждут, а именно атакующий футбол:

- Мы не думаем о том, что против нас будет играть команда, трансферная стоимость игроков которой в разы превышает этот показатель наших футболистов. От нас ждут атакующей игры, и мы постараемся ее показать.

Говоря о новичках команды, пополнивших состав «Тобола» перед еврокубками, Миланович отметил, что они станут безусловным усилением:

- И Серж Дебле из Кот-д'Ивуара, и Мильян Вукадинович из Сербии - игроки атакующего плана и вписываются в схему нашей игры. Оба они включены в заявку на еврокубковые матчи. Однако, они пока провели с командой всего две тренировки и, к сожалению, не смогут помочь «Тоболу» в первой игре. Я считаю хорошим приобретением и голкипера Тимура Акмурзина, но первым номером в нашей команде среди стражей ворот является Александр Мокин.

Отмечая сильные стороны соперника Милан Миланович упомянул хорошую линию атаки венгерского клуба:

- Но мы не собираемся играть в родных стенах от обороны, в чем могут завтра убедиться наши болельщики.

Поддержал своего наставника и защитник сборной Казахстана и «Тобола» Багдат Каиров:

- Все игроки команды понимают ответственность и важность предстоящей игры и полностью готовы к ней. Мы постараемся продемонстрировать достойную игру, чтобы не разочаровать болельщиков всего Казахстана.

Наставник многократного чемпиона Венгрии, которым является хорошо известный любителям футбола по руководству сборной России Станислав Черчесов, сказал, что несмотря на долгий перелет и большую разницу во времени, игроки «Ференцвароша» готовы показать достойный результат в игре с «Тоболом»:

- Мы знаем, чего ждать от нашего соперника, который, безусловно, будет решать в предстоящей игре свои задачи. Мы знаем, что просто так чемпионами не становятся, но мы готовы к непростому матчу. В лексиконе нашей команды отсутствует слово «проблема». В команду вернулись все десять игроков, отправлявшихся в расположение своих национальных сборных, есть четыре новичка. Мы провели соответствующую подготовку, все игроки хорошо взаимодействуют с партнерами, и каждый из них готов выйти завтра в стартовом составе. Сложно заглядывать в будущее, и поэтому мы не думаем сейчас о предстоящем сезоне, а думаем о предстоящем матче с соперником, которого хорошо изучили, и в игре с котором намерены показать достойный результат.

Фото Ксении РЕБИК