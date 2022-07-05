В Костанае в последние годы регулярно проводятся соревнования по триатлону областного и республиканского масштаба, включая такие значимые, как чемпионаты Казахстана и этапы Кубка TEMIRADAM. Однако чемпионат Костанайской области прошел впервые.

Плавательный этап завершил Сергей Белишкин / Фото Сергея Рыбина

В суперспринтерской дистанции, включающей в себя 350 м плавания, 8 км велогонки и 2 км бега, приняли участие юноши и девушки, соревновавшиеся в двух возрастных группах, а также спортсмены категории «Age group» (любители) из Житикары, Костаная и Рудного.

Призеры чемпионата области по триатлону среди старших юношей / Фото Сергея Рыбина

Среди юношей старшей возрастной группы (2004-2006 г.р.) первым плавательный этап завершил Руслан Бекенов с отрывом от ближайших преследователей в 20 секунд. Этого задела ему хватило, чтобы финишировать первым после прохождения всей дистанции через 21 мин. 58 сек. До шести секунд смог сократить свое отставание от лидера благодаря велоэтапу и бегу занявший второе место Руслан Алавердиев - 22:04. Третье место в этой группе занял Алексей Андреев - 22:19. Все три призера - воспитанники отделения триатлона Костанайской городской ДЮСШ.

Призеры чемпионата области по триатлону среди младших юношей / Фото Сергея Рыбина

В возрастной группе 2007 г.р. и младше Константин Кошевой на первом этапе был третьим, однако смог не только отыграть упущенное в велогонке, но и сделать себе победный задел и перед беговым этапом, завершив дистанцию первым с результатом 29 мин. 30 сек. Второй результат в этой группе у Романа Кима (31.59), а третье время на финише показал Артур Сафиуллин (32.55). Все призеры также являются воспитанниками КГДЮСШ.

Среди девушек в этой возрастной группе победительницей первенства области стала Айшуак Каримова из Рудного - 29:42.

На дистанции бегового этапа победитель чемпионата области среди любителей Ренат Каримов / Фото Сергея Рыбина

Среди любителей абсолютно лучшее время среди мужчин показал Ренат Каримов - 28 мин. 41 сек., отметившийся также и лучшим временем преодоления плавательного и бегового этапов. Вторым на финише был Виктор Шугай (30.22), а третьим - Адилжан Сандибеков (32.27). Лучшее время на велоэтапе показал Сергей Белишкин.

Призеры чемпионата области по триатлону среди любителей / Фото Сергея Рыбина

На дистанции велоэтапа Ольга Сагимбаева / Фото Сергея Рыбина

Среди женщин в категории «Age group» первенствовала тренер по лыжным гонкам ДЮСШ №3 Ольга Сагимбаева - 41.45.

Как отметил главный тренер областной федерации триатлона Юрий ГРИНЕВ, чемпионат области стал своеобразной разминкой юных костанайских триатлонистов перед чемпионатом Казахстана на суперспринтерской дистанции среди атлетов категорий U19 и U15, который пройдет 6 августа в Костанае.

Параллельно с ним пройдет и чемпионат страны по триатлону в смешанной эстафете среди атлетов категории Elite. А триатлонисты-любители Костанайской области смогут выступить на следующий день в VI этапе Кубка TEMIRADAM на дистанции спринт (плавание - 750 м, велогонка - 20 км, бег - 5 км).

- Сейчас в составе молодежной сборной Казахстана находятся воспитанники костанайской школы триатлона, готовящиеся принять участие в чемпионате Азии среди атлетов категории U23, который пройдет 23-24 июля в Нур-Султане. Это многократные призеры чемпионатов Казахстана и в своей категории (U23), и в категории «Elite» Даниил Зубцов и Юлия Озерова, - добавил Гринев.