Уголовное дело в отношении бывшего руководителя отдела ЖКХ Наурзбая МУСИНА и бывшего заместителя акима Костаная Ануарбека КАСИМОВА поступило в суд № 2. Об этом «НГ» стало известно из Судебного кабинета.

Наурзбай Мусин

На сайте сказано, что обоим предъявлено обвинение по двум статьям УК РК: ст.361 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 371 (халатность).

Ануарбек Касимов

По данным «НГ», уголовное дело связано с халатностью, проявленной Мусиным при реконструкции триатлон-парка. По каким конкретно эпизодам проходит Касимов, пока неизвестно. Но исходя из данных Судебного кабинета, ему вменяют два эпизода за злоупотребление должностными полномочиями, а Мусину - три эпизода, два из которых также связаны со злоупотреблением должностными полномочиями, а один - с халатностью, повлекшей тяжкие последствия.

Кстати, там же указано, что дело рассмотрят в сокращенном порядке, что означает: оба признали вину. И, скорее всего, получат минимальное наказание - штраф от 2000 до 4000 МРП.

Главное судебное разбирательство по этому делу назначено на 11 июля.

Фото из архива "НГ"