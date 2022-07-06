В последнее время в Рудном творится что-то необычное. Что-то непривычное. Очень странные дела. Власти развернули бурную деятельность. Стараются успеть к юбилейной дате. Ведь в этом году городу исполняется как-никак 65 лет!

Фонтан на аллее Космонавтов

Что же такого происходит? Какие-такие странные дела? Наберем побольше воздуха и выпалим на одном дыхании: ведутся работы по облагораживанию пляжа, перестраиваются фонтаны, укладывается брусчатка на тротуарах по улице Ленина, там же занимаются фасадами жилых домов, появляются контейнерные площадки с подъездными путями и ограждениями, полностью перестраивается сквер по улице 40 лет Октября и даже асфальтируются отдельные участки некоторых улиц, на которых отродясь не было асфальта.

Остатки старого мраморного фонтана разбросаны в виде инсталляции

Эти новости настолько странны для рудничан, что они передают их друг другу полушепотом с обязательным добавлением: «тьфу, тьфу, чтобы не сглазить».

А что я? И я хожу довольный, фотографирую, наблюдаю. По-своему радуюсь. Сглаза не боюсь, оттого и решил поделиться нашим позитивом со всеми.

Фонтан на ул. Космонавтов после реставрации

Вот, например, фонтаны. По аллее на улице Космонавтов уже запустили. Ночью, говорят, красиво. Не видел, днём был.

Электрощитовая с иероглифами. Напоминает историю с колесом обозрения

На улице Горняков фонтан ещё делают. Завезли оборудование. Кстати, на электрощитовой, что на ул. Космонавтов, вижу китайские иероглифы – ну, значит, всё нормально. Если прослеживается китайский след – не такие уж и радикальные перемены.

Электрощитовая и фонтан

Остатки старого мраморного фонтана разбросаны тут же по газонам. Инсталляция, наверное. Современное искусство, оно такое…

Укладывают брусчатку по ул. Ленина

Проехал до улицы Пушкина - это там, где асфальтируют. Со стороны Топоркова – докуда хватает глаз – уложен асфальт, и по правой стороне брусчатка. А глаза хватает на 250–300 метров или 670 шагов. Потом цивилизация заканчивается. И асфальт, и брусчатка резко обрываются и начинается обычная щебёнка.

Фонтан по ул. Ленина еще в ремонте

Но тут удивляться нечему. Нам и не обещали многого. Заместитель акима сказал, что работы будут в границах улиц Топоркова-Свердлова. А то, что это всего 300 метров, не сказал. Работы ведутся? Ведутся! Чем вы еще недовольны? 120 шагов брусчатки по ул. Горняков, 670 шагов асфальта. Нельзя же вот так сразу взять и всё заасфальтировать. Да и заместитель акима не обещал, что асфальт будет по всей ширине улицы. А потому подрядчики оставили полосу шириной 50-60 см между асфальтом и брусчаткой. И засыпали ее землей. Наверное, типа газона будет. Но я думаю, что это для вас 50 см, а для них это экономия. При том, что квадратный метр асфальта стоил 6 000 тенге. Да и кому нужны эти ваши съезды с тротуара, радуйтесь, что вообще тротуар есть. Посмотрим, как жители десяти домов по ул. Пушкина отреагируют на асфальт, попривыкнут. А там и другим подведут.

Оборудование для фонтана по ул. Ленина

А жители улицы Пушкина, как раз те, которым подвели асфальт, занялись ремонтом кровли. И шифер свой ломаный отнесли в мусорные контейнеры - это там, где по ул. Строительной построили новую контейнерную площадку. Это так по-семейному выглядело: по новому асфальту с тачкой, держа ребенка за руку, везут свой мусор и выбрасывают, как положено, в контейнеры, не рядом же сваливать. Культурные люди. А вы всё подвох ищете. Асфальт есть, площадка есть, мусор на месте.

Новая контейнерная площадка по ул. Строительной

Эта же площадка через несколько часов

Так что не бойтесь, делитесь новостями, не сглазите! "Любимый город может спать спокойно", – пел Марк Бернес. Всё у нас на своем месте. Власти как занимались показухой, так и занимаются, горожане как бросали мусор, так и бросают.

Асфальт заканчивается после перекрестка с ул. Строительной

Про брусчатку сказать пока нечего – работы еще ведутся. И посмотрим, что сотворят в сквере.

Оставили полосу 50-60 см и засыпали землей

Жизнь течет. Меняется к лучшему.

Съезды для велосипедистов или колясочников на отремонтированной ул. Пушкина не предусмотрены. Перекресток с ул. Топоркова

