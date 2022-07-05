В Кыргызстане, в Бишкеке завершился чемпионат Азии среди кадетов (до 17 лет) и среди молодежи (до 23 лет) по трем видам борьбы: греко-римской, вольной и женской. В соревнованиях приняли участие борцы из 21 страны континента.

Бросок на ковре СК «Бишкек Арена» проводит Кирилл Минко / Фото uww.org

Выступавшие в составах молодежных сборных Казахстана спортсмены Костанайской области завоевали две награды.

В турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 72 кг выступал воспитанник КГУ «Центр подготовки олимпийского резерва» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Кирилл Минко, тренирующийся под руководством Артема Сошкина. В первом раунде он уступил будущему чемпиону Азии Адилхану Нурланбекову из Кыргызстана, во втором раунде выиграл у представителя Индии Дипака Пуниа. В поединке за выход в финал костанаец не смог одолеть Джахонгира Хамроева из Узбекистана, а в схватке за третье место был сильнее Бегмурата Нобатова из Туркменистана, завоевав таким образом бронзовую медаль.

Бронзовый призер чемпионата Азии (U23) по греко-римской борьбе Кирилл Минко со своим тренером Артемом Сошкиным / Фото предоставлено ЦПОР

В шаге от пьедестала завершил чемпионат континента еще один воспитанник ЦПОР Вейсап Эюбов (тренер А. Сошкин), выступавший в весовой категории до 77 кг. В поединке за выход в полуфинал он уступил завоевавшему в итоге чемпионский титул хозяину ковра Акылбеку Талантбекову и занял пятое место.

В общекомандном зачете сборная Казахстана до 23 лет по греко-римской борьбе с двумя золотыми и шестью бронзовыми медалями заняла на чемпионате Азии третье место, пропустив вперед команду Кыргызстана, в активе которой три золотые и шесть серебряных медалей, и сборную Индии (две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали).

Серебряный призер чемпионата Азии (U23) по женской борьбе Лаура Альмагамбетова со своим наставником Сандыбеком Сарсеновым (слева) / Фото uww.org

Третье командное место заняла и сборная Казахстана до 23 лет по женской борьбе. Казахстанские спортсменки завоевали 6 медалей, в том числе одну золотую, две серебряные и три бронзовые. Обладательницей одной из серебряных наград стала воспитанница Костанайской ДЮШОР Лаура Альмагамбетова. Чемпионка Казахстана этого года среди молодежи, тренирующаяся под руководством Сандыбека Сарсенова, уступила в Бишкеке лишь победительнице континентального первенства спортсменке из Индии Пушпе.