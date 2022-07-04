Во вторник, 5 июля, ночью на юге и востоке региона ожидается дождь, днем на севере и северо-востоке - небольшой дождь, гроза. Ветер северный, 9-14 м/с. На юге с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью 7...12 градусов, на юге области 16. Днем 17...22 градусов, на юге региона 27.

Фото Ксении РЕБИК

- Во вторник, 5 июля, в Костанае переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью 10...12 градусов, днем 18...20, - пояснила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Погода в ближайшие дни обусловлена тыловой холодной частью южного циклона.

В среду, 6 июля, на большей части территории региона синоптики прогнозируют дождь, на западе и северо-востоке - грозу, град и шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 9-14 м/с. На западе, севере и востоке порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 7...12 градусов, на юге 15. Днем 15...20 градусов, на юге 23.

В среду, 6 июля, в Костанае переменная облачность, дождь, град, гроза и шквал. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью 9...11 градусов, днем 17...19 градусов.