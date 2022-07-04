После жертвоприношения фото- и видеоотчёт отправят заказчику через приложение WhatsApp, передает Informburo.kz.

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В Казахстане запустили специальный сайт для дистанционного проведения обряда жертвоприношения в честь мусульманского праздника Курбан айт. Об этом сообщил председатель ДУМК Наурызбай-кажы Таганулы.

"Призываю общественность внести свой вклад в благотворительную акцию "Курбан-2022". В этом году для удобства наших жителей жертвоприношение будет проходить в офлайн и онлайн-форматах", – сказал Наурызбай-кажы Таганулы.

Верховный муфтий пояснил, что для жертвоприношения нужно зайти на сайт и выбрать в онлайн-режиме жертвенное животное. Затем необходимо перевести необходимые средства на указанные реквизиты. Жертвоприношение овец и коз может заказать один человек, а крупного рогатого скота и верблюдов – один или семь человек вместе. При оплате в сообщении обязательно нужно указать номер заказа и имя отправителя. После совершения жертвоприношения фотографии и видеоотчёт отправят на указанный заказчиком номер через приложение WhatsApp.

Стоит отметить, что сайт с таким же функционалом – qurban2021.kz – создавали и в прошлом году. В ДУМК решили не использовать прошлогодний сайт, а создать новый. По словам представителей управления, это сделано для удобства пользователей.

"С каждым годом информационная сфера развивается с большой скоростью. Этот процесс требует обновлять сайт в соответствии с нынешними запросами. Для этого сайт qurban2022.kz создали в удобном для пользователей формате. Особенно уделили внимание обратной связи. Проект разработали дизайнеры и программисты информационного отдела ДУМК. Никаких средств для разработки сайтов ни в прошлом году, ни в этом не выделялось", – сообщили в ДУМК.