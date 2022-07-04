ГКП «Костанай-Су» обратилось в ДКРЕМ по Костанайской области с предложением о повышении среднего тарифа для потребителей в 2022 году на 87,55 тенге за 1 куб. м. Антимонопольное ведомство утвердило тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация) на уровне ниже, чем просил монополист.

Иллюстративное фото Pixabay.com

- ГКП «Костанай-Су» обратилось в уполномоченный орган с проектом о повышении тарифа для населения на услуги водоснабжения с 63,20 тенге до 88,04 тенге за 1 куб, для прочих потребителей - с 228,68 тенге до 346,32 тенге за 1 куб, - сообщил «НГ» заместитель руководителя департамента Руслан ГАСАНОВ. - На услуги водоотведения ГКП планировало повысить тариф с 49,19 тенге до 70,78 тенге за 1 куб, для прочих потребителей- с 135,71 тенге до 195,31 тенге за 1 куб. ДКРЕМ рассмотрел заявку и по итогам проведенной экономической экспертизы уменьшил тарифы, предложенные субъектом естественной монополии, до уровня обоснованных.

В ДКРЕМ напомнили, что с 1 января 2022 года тарифы ГКП «Костанай-Су» для всех групп потребителей на услуги водоснабжения были снижены на 17,5%, на услуги водоотведения - на 20% «путем исключения инвестиционных составляющих (капитальных ремонтных работ и т.д.)

В итоге ДКРЕМ утвердил следующие тарифы: для населения на услуги водоснабжения новый - 72,05 тенге за 1 куб, для прочих потребителей - 274,42 тенге за 1 куб. Тариф на услуги водоотведения для населения - 56,08 тенге за 1 куб, для прочих потребителей - 162,85 тенге на 1 куб.

- Таким образом, ГКП «Костанай-Су» возвращена возможность по стабильному осуществлению своих обязанностей и предоставлению качественных услуг потребителям, - отметил Гасанов. - ДКРЕМ обеспечивает соблюдение баланса интересов субъекта естественной монополии и потребителей.

Новые тарифы начнут действовать с 1 августа 2022 года.

Тарифы ГКП «Костанай-Су»