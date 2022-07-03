В парке культуры и отдыха Рудного сегодня, 3 июля, провели флешмоб в честь дня домбры. Около 50 музыкантов сыграли четыре кюя: «Тепен кок», «Би», «Балбырауын» и «Келиншек».

- По инициативе президента день домбры празднуется не только в Казахстане, но и за пределами страны, под эгидой ЮНЕСКО, - выступил перед началом флешмоба член президиума городского совета ветеранов Жаксылык КАКЕНОВ. – В этом году мы отмечаем национальный праздник в четвертый раз. Для казахского народа домбра - священное наследие, а музыканты всегда высоко почитались. Эта традиция сохраняется и по сей день. Через звуки струн передаются наши культурные ценности. Каждая мелодия – часть жизни казаха! Издавна говорят, что если у казаха в доме не висит домбра, то он не может считать себя настоящим казахом.

Среди участников флешмоба как молодые исполнители и студенты музыкального колледжа, так и взрослые исполнители. В их числе - руководитель отдела культуры Рудного Жанар МУРЗАБАЕВА.

- Я играю на домбре с детства, занималась в доме культуры в Наурузуме, - рассказала она «НГ». – Готовились к флешмобу заранее. Мы разослали анонсы по всему городу. Кто хотел, принял участие в нашем мероприятии. Конечно, хотелось бы собрать еще больше людей. Что касается репертуара, то эти кюи известны нам с детства. Поэтому нам несложно было их играть, особенно после нескольких репетиций.

Зрителей собралось немного – всего примерно пара десятков. После флешмоба на сцене в парке продолжился концерт. Городские артисты пели, танцевали и играли на домбре.