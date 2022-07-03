Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» готовит обращение в министерство информации и общественного развиия после угроз в адрес журналиста Михаила Козачкова, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Әділ сөз», в свою очередь, готовит обращение в министерство информации и общественного развития с вопросом, как наше профильное ведомство, разработавшее в прошлом году «Регламент поддержки журналистов при нарушении их прав», намерено защитить (ладно, хотя бы «поддержать») безопасность Козачкова при проводимом им журналистском расследовании», - говорится в распространенном фондом в воскресенье сообщении.

Как уточнил «Әділ сөз», 30 июня Козачков на своем Telegram-канале Kozachkov offside, а также в Facebook опубликовал видеозапись пышных свадебных гуляний, которые, по его приблизительным подсчетам, обошлись примерно в Т50 млн.

«Он сообщил, что предположительно женихом на свадьбе был сын начальника административной полиции Алматы Нурлана Аманбека. После публикации полиция начала служебную проверку, а на журналиста посыпались увещевания, угрозы, на его машине нацарапали оскорбительные надписи», - уточнили в фонде.

Козачков обратился с заявлением в полицию. Он требует найти виновных и наказать их по статье 158 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) УК РК. В фонде напомнили, что за все годы независимости эта статья применялась в суде лишь однажды – в 2005 году.

«Кстати, в проекте концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы были заложены конкретные перспективы: «определить законодательные пределы и гарантии защиты прав журналистов; внедрить государственную поддержку средств массовой информации при проведении антикоррупционных журналистских расследований». В утвержденной Концепции задача поставлена обтекаемо: «способствовать наиболее полному использованию потенциала полномочий и прав журналистов в вопросах противодействия коррупции». При этом действие №50 из детального плана действий – «Проработка вопроса расширения потенциала журналистов в вопросах противодействия коррупции» – МИОР вместе с «антикором» должны осуществить во II квартале 2023 года», - добавил «Әділ сөз».

Источник фото: Facebook.com/@Михаил Козачков.