Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом ввел чрезвычайное положение на территории Каракалпакстана. Об этом вечером 2 июля сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, передает Tengrinews.kz.

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Режим ЧП вводится на период с 00.01 часов 3 июля 2022 года до 00.00 часов 2 августа 2022 года.

Решение направлено на "обеспечение безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка", говорится в сообщении.

В период ЧП в республике будет действовать комендантский час с 21.00 до 07.00. Главой комендатуры назначен командующий национальной гвардией Узбекистана Рустам Джураев. Въезд в Каракалпакстан и выезд из него ограничены, массовые мероприятия - запрещены, сообщает телеграм-канал нацгвардии Узбекистана.

Ранее Шавкат Мирзиёев высказался за сохранение суверенитета Каракалпакстана, сообщает Радио "Азаттык". Этому предшествовали массовые протесты в Нукусе и других городах Каракалпакстана, республики в составе самой густонаселенной центральноазиатской страны.

2 июля Мирзиёев прибыл в Нукус, столицу Каракалпакстана, и встретился с депутатами высшего представительного органа республики и старейшинами, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

«С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram’е.

Речь идет о статьях, в которых прописан статус Каракалпакстана. Согласно действующей редакции Основного закона, Каракалпакстан наделен суверенитетом и обладает правом выхода из состава Узбекистана на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана. В вынесенном в конце прошлой недели на обсуждение проекте поправок к Конституции нормы о суверенитете и праве на отделение были исключены, что вызвало возмущение в Каракалпакстане, вылившееся в массовые демонстрации.

Митинг в Нукусе 1 июля собрал тысячи участников. Протест, по сообщениям, завершился разгоном с применением силы. Власти Каракалпакстана заявили о «беспорядках», попытке захвата органов управления неназванными лицами и зарубежном вмешательстве, сообщив о задержании оказавших сопротивление милиции. При этом власти не привели число задержанных и не уточнили, какие именно «нездоровые внешние силы из-за рубежа» намеревались повлиять на ситуацию.

2 июля, по сообщениям, в городах Каракалпакстана продолжились протесты. Связь с республикой затруднена, в Нукусе проблемы с доступом к интернету.