Чрезвычайное положение и комендантский час ввели на территории Каракалпакстана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом ввел чрезвычайное положение на территории Каракалпакстана. Об этом вечером 2 июля сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, передает Tengrinews.kz.
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Режим ЧП вводится на период с 00.01 часов 3 июля 2022 года до 00.00 часов 2 августа 2022 года.
Решение направлено на "обеспечение безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка", говорится в сообщении.
В период ЧП в республике будет действовать комендантский час с 21.00 до 07.00. Главой комендатуры назначен командующий национальной гвардией Узбекистана Рустам Джураев. Въезд в Каракалпакстан и выезд из него ограничены, массовые мероприятия - запрещены, сообщает телеграм-канал нацгвардии Узбекистана.
Ранее Шавкат Мирзиёев высказался за сохранение суверенитета Каракалпакстана, сообщает Радио "Азаттык". Этому предшествовали массовые протесты в Нукусе и других городах Каракалпакстана, республики в составе самой густонаселенной центральноазиатской страны.
2 июля Мирзиёев прибыл в Нукус, столицу Каракалпакстана, и встретился с депутатами высшего представительного органа республики и старейшинами, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.
«С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram’е.
Речь идет о статьях, в которых прописан статус Каракалпакстана. Согласно действующей редакции Основного закона, Каракалпакстан наделен суверенитетом и обладает правом выхода из состава Узбекистана на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана. В вынесенном в конце прошлой недели на обсуждение проекте поправок к Конституции нормы о суверенитете и праве на отделение были исключены, что вызвало возмущение в Каракалпакстане, вылившееся в массовые демонстрации.
Митинг в Нукусе 1 июля собрал тысячи участников. Протест, по сообщениям, завершился разгоном с применением силы. Власти Каракалпакстана заявили о «беспорядках», попытке захвата органов управления неназванными лицами и зарубежном вмешательстве, сообщив о задержании оказавших сопротивление милиции. При этом власти не привели число задержанных и не уточнили, какие именно «нездоровые внешние силы из-за рубежа» намеревались повлиять на ситуацию.
2 июля, по сообщениям, в городах Каракалпакстана продолжились протесты. Связь с республикой затруднена, в Нукусе проблемы с доступом к интернету.
- На фоне протестов Узбекистан закрыл пункт пропуска на границе с Мангистауской областью Казахстана. Приостановка работы пункта официально объясняется выходом из строя информационной системы. Комитет национальной безопасности Казахстана заявил, что планируется приостановка железнодорожного сообщения по маршруту Каракалпакстан — Бейнеу (станция в Мангистау).
- Каракалпакстан граничит с Мангистауской, Актюбинской и Кызылординской областями Казахстана. Республика занимает 40 процентов территории Узбекистана и является родиной каракалпаков, численность которых оценивается в 825 тысяч, около полумиллиона из них живет в Каракалпакстане (всего население Каракалпакстана — 1,8 миллиона). Каракалпакский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков, он похож на казахский.
- Кара-Калпакская автономная область была образована в 1924 году, до 1930 года она находилась в составе Казахской ССР, затем была выведена и подчинена непосредственно РСФСР. В 1936 году Кара-Калпакская АССР была включена в состав Узбекской ССР.
- После распада Советского Союза регион в 1992 году преобразовали в Республику Каракалпакстан. В 1993 году был подписан межгосударственный договор сроком на 20 лет о вхождении Республики Каракалпакстан в состав Узбекистана.
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