Матч чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги в Туркестане между местным «Тураном» и «Тоболом» открыл программу 16-го тура, который, согласно календарю, является первым и единственным в июле.

Сергей Малый (№ 25) забил первый ответный гол в ворота «Турана» / Фото vk.com/fctobol



Костанайский клуб, которому уже в среду, 6 июля, предстоит стартовать в квалификации Лиги чемпионов, являлся фаворитом встречи. Да и три предыдущих поединка между этими командами неизменно завершались победами «Тобола» с общей разницей голов 12:2.

Накануне этого тура костанайский клуб объявил о принятом решении не продлевать срок аренды пришедшего в команду в конце апреля 28-летнего словенского полузащитника Руди Пожега, проведшего за «Тобол» шесть матчей, в которых он забил один гол.

Вместе с тем состав «Тобола» пополнил 32-летний нападающий из Кот-д'Ивуара Серж Дебле, начавший карьеру в команде «АСЕК Мимозас». В 2008 году Дебле перешел в английский «Чарльтон Атлетик» и на правах аренды играл во французских клубах «Анже» (32 матча, 1 гол) и «Нант» (24 матча, 1 гол). В 2012 году он подписал контракт с подмосковным клубом «Химки» (19 матчей, 2 гола) и, проведя там несколько месяцев, стал играть на правах аренды за хабаровский клуб «СКА-Энергия» (11 матчей). В сезоне-2013 Дебле выступал в Армении за клуб «Ширак» из Гюмри (26 матчей, 15 голов). Затем в его карьере были клубы «Виборг» (Дания, 2014-2017, 12 матчей, 6 голов), «Мэйчжоу Хакка» (Китай, 2017-2021, 21 матч, 16 голов), «Арарат» (Армения, 2021, 14 матчей, 14 голов), «Пюник» (2022, Армения, 16 матчей, 8 голов). Трудовое соглашение с футболистом рассчитано на один год.

Матч с «Тураном» пропускал сербский защитник «Тобола» Алекса Аманович, получивший во встрече с «Кызыл-Жаром» ставшее для него четвертым предупреждение.

Наставник «Тобола» сербский специалист Милан Миланович в стартовом составе команды на поле стадиона «Туркестан-Арена» выпустил голкипера Александра Мокина, в линию обороны - Багдата Каирова, Александра Марочкина, Сергея Малого и Самата Жарынбетова, в среднюю линию - серба Душана Йованчича, Асхата Тагыбергена и Серикжана Мужикова, вышедшего с капитанской повязкой, а в линию нападения - португальца Рубена Бриджидо, узбекистанца Игоря Сергеева и серба Зорана Тошича.

Хозяева поля очень активно начали матч, но их атакующего запала хватило на десять минут, после чего инициатива перешла к действующему чемпиону. Однако до реальных угроз воротам «Турана» дело дошло лишь на 40-й минуте, когда Мужиков из пределов штрафной площади пробил слева в ближний нижний угол, но голкипер туркестанцев Ержан Токотаев в падении поймал мяч.

Гораздо агрессивней получилось начало второго тайма, когда через три минуты после возобновления игры Тагыберген пробил со средней дистанции с правого края в ближний угол, но голкипер отбил мяч. На 52-й минуте подачу Тагыбергена при розыгрыше стандарта на левом краю мяч завершал ударом головой из центра штрафной площади Марочкин, но на этот раз мяч пролетел рядом с левой стойкой ворот.

Отдав инициативу сопернику, «Туран» старался проводить быстрые контратаки, в одной из которых после часа игры полузащитник из Нигерии Чиди Осучукву сделал с середины своей половины поля длинную передачу вперед на выход Шохану Абзалову, который на скорости вбежал в штрафную площадь, переиграл Марочкина и, послав мяч в сетку ворот над бросившимся ему навстречу Мокиным, открыл счет.

Забитый гол придал сил хозяевам поля, и через три минуты северомакедонский нападающий Самир Фазли попытался увеличить преимущество своего клуба, опасно пробив с подступов к штрафной площади, но мяч пролетел над правой крестовиной. А еще через две минуты еще один форвард «Турана» Алияр Мухаммед атаковал ворота гостей справа из пределов штрафной площади, но не попал в створ.

После двух проведенных на 67-й минуте замен, когда на поле вместо Мужикова и Бриджидо вышли соответственно Владислав Васильев и восстановившийся после травмы Айбар Жаксылыков, «Тобол» перешел к атакующим действиям и прижал хозяев к воротам. Вскоре опасно пробил со средней дистанции Тагыберген - мяч пролетел рядом с правым верхним углом ворот. А на 70-й минуте Тошич справа вошел с мячом в штрафную площадь и, дважды сыграв в «стеночку» сначала с Каировым, а затем с Васильевым, пробил из центра над перекладиной.

На 76-й минуте вновь опасно атаковал Тагыберген, сильно пробив низом из района правого угла штрафной площади в дальний угол, и вновь его удару немного не хватило точности. В ответной атаке аналогичный удар нанес Абзалов, но Мокин в падении отбил мяч на угловой.

На 83-й минуте гости пропустили опасную контратаку, когда Санжар Сатанов со своей половины поля сделал длинную передачу на левый край Фазли. Тот добежал до штрафной площади и отдал пас мимо трех подоспевших игроков «Тобола» в центр открывшемуся там Осучукву, который с линии штрафной площади пробил обводящим ударом точно в правый от бросившегося за мячом Мокина угол ворот - 2:0.

После второго пропущенного гола в составе «Тобола» произошла еще одна двойная замена - вместо Васильева и Сергеева вышли молодые игроки Роман Асранкулов и Жаслан Жумашев. А на 86-й минуте после навесной подачи Тошича при розыгрыше штрафного удара на правом краю Малый ударом головой из пределов вратарской площадки послал мяч мимо голкипера в правый угол ворот и сократил разрыв в счете.

«Тобол» продолжал атаковать, и на последней минуте основного времени Тошич опасно пробил низом от правого угла штрафной площади в ближний нижний угол ворот, но Токотаев в падении отбил мяч.

На второй минуте добавленного времени хозяева организовали контратаку, которую завершил ударом с подступов к штрафной площади Абзалов, но мяч пролетел над перекладиной. В ответной атаке после борьбы на «втором этаже» на самой границе штрафной площади «Турана» на газоне оказались принимавший мяч Жаксылыков и белорусский защитник туркестанского клуба Андрей Залеский, столкнувшиеся в воздухе головами, но после видеопросмотра арбитр встречи Эльвира Нурмустафина из Темиртау отменила назначенный в ворота хозяев штрафной удар.

А на 10-й добавленной минуте встречи никаких сомнений в назначении пенальти в ворота «Турана» у арбитра не вызвал эпизод, когда Сатанов откровенно ударил по ноге ворвавшегося с мячом в штрафную площадь по центру Тошича.

«Туран» - «Тобол», 100-я минута матча: «преступление»… / Скриншот трансляции

И второй матч подряд одиннадцатиметровый удар четко исполнил Йованчич.

…и наказание / Скриншот трансляции

Главный тренер «Турана» Сергей КОГАЙ сказал после матча о плане на игру:

- Мы знали силу «Тобола». Был составлен план на игру, который оправдывал себя до 95-й минуты. Вести 2:0 и дать сопернику сравнять счет на последней минуте - это обидно. Но команду не в чем упрекнуть, команда билась на поле, выполняла тактический план на игру - сыграть на контратаках.

Главный тренер «Тобола» Милан МИЛАНОВИЧ отметил, что начало матча не получилось у команды:

- Мое мнение, что первый тайм мы играли медленно, медленно разворачивались и ничего не создали перед воротами соперника. Во втором тайме уже лучше начали играть, чуть подняли ритм и создали пару эпизодов по правому и левому флангам, могли забить, но не забили. Первая наша ошибка в центре поля стоила нам пропущенного гола. Но я доволен, как мы ответили на 0:2. Мы все попробовали, молодые игроки, которые вышли, тоже отдали себя на сто процентов, поэтому я уверен, что благодаря этому желанию мы в конце смогли уйти от поражения.

Ушедший от поражения «Тобол» с 25 очками возглавил турнирную таблицу, правда, ситуация в чемпионате прояснится лишь в понедельник, 4 июля, после завершения всех матчей тура. А затем в чемпионате наступит перерыв до 20-21 августа, когда состоятся игры перенесенного 13-го тура.

До этого времени пройдут все матчи группового этапа Кубка Казахстана. «Тобол» на этом этапе поборется за одну из двух путевок в четвертьфинал розыгрыша Кубка РК в группе «С» с командами «Тараз», «Махтаарал» и «Актобе».