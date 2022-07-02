Владельцы участков в садовом обществе "Мичуринец" сегодня, 2 июля, вновь встретились с представителями городского акимата. Осенью прошлого года они выяснили, что на генеральном плане развития Костаная вместо их участков отмечена рекреационная зона.

В мае дачники начали активно вести переговоры, проводили встречи, но, по их словам, в ответ получали только отговорки и отписки.

- Мы сделали запросы в акимат и отдел архитектуры, но в ответ получили филькину грамоту, - возмущается Виктор ШАЛАПИН. - Мы сообщили в акимат, что обратимся к проектировщику. Указали, что "для устранения разночтений в документах необходимо вывести участок с легализованным жилым домом в зону земель жилой застройки с присвоением целевого назначения под ИЖС". Собрались мы потому, что наше общество теперь - парковая зона. Мы против этого парка! Это ведь наши налоги! Мы хотим остаться в "Мичуринце", а для этого просим акима города издать постановление, что наши просьбы при разработке плана детальной планировки будут учтены. Мы опасаемся, что когда придет бюджет, они быстренько напишут план. И сделают это так же, как с генпланом: никто об этом не узнает, а общественные слушания пройдут.

- Это может продолжаться бесконечно, власть будет кормить нас отписками, - считает пенсионерка Зинаида МАСЛЕНКОВА. - Что надо делать? Немедленно оформлять документы в суд на акимат. Можно написать групповое заявление. А ещё нужно на законодательном уровне сделать так, чтобы акимам неповадно было вносить изменения в генплан.

Переговоры с дачниками вели руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства Гулсара КАСЫБАЕВА и заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ. Последний сообщил: "У каждого есть право обратиться в суд и обжаловать наш ответ".

- Я только что объяснял, что любой градостроительный документ, прежде чем его примут, должен пройти определенные этапы, - сказал Исмагулов. - В том числе общественные слушания, публикации в СМИ. Но если человек не пришел туда, то это не значит, что его не извещали. Мы обратились к генпроектировщику, который сообщил нам, что даже если ПДП начнут разрабатывать, то в первую очередь придут к вам за согласованием. Вы будете вправе отказать. Но мы, как представители акимата, говорим вам, что не планируем что-либо делать с вашими участками.

Дачники на несколько минут развернули два плаката, на которых на русском и казахском языках написано: ПКСТ "Мичуринец" быть!

- Заказ на разработку генплана поступал от вас, и вам надо было учесть все ситуации, которые могут здесь возникнуть. А вы этого не сделали, - обратился к заместителю акима гражданский активист Аркадий ДЕНИСОВ. - Вы сами решили. Что вы предоставили правительству, те данные они и закрепили в генплане. Если вы дадите им правки, то они и их учтут. Что вы упираетесь? Я не понимаю. Вы же видите, что зло творите для горожан!

Дачники настаивали: акимат должен издать постановление и прописать в нем, что территорию ПКСТ не тронут. После долгих переговоров и призывов выделить из толпы инициативную группу удалось сформулировать план действий.

За неделю дачники, которые имеют жилые дома, должны собрать копии правоустанавливающих документов и решений судов, чтобы их могли изучить в отделе архитектуры. Ещё через неделю, то есть к 16 июля, в акимате постараются организовать встречу дачников с главой города.

- У кого не оформлены документы, прошу вас зайти в отдел архитектуры, получить консультацию и оформить правоустанавливающие бумаги, - добавила Гулсара Касыбаева.

Под конец встречи дачники решили напомнить коротко о своих текущих, менее глобальных проблемах. Просили провести к жилым домам газ, а полицию уделять больше внимания борьбе с ворами и закладчиками наркотиков.

Чуть меньше чем через час после начала встречи дачники решили разойтись по своим участкам.

Фото Ксении РЕБИК