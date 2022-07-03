Рефинансирование — это оформление нового займа для погашения предыдущего. У этого процесса есть множество видов, нюансов и особенностей, о которых мы вам расскажем. Но важнее всего выбрать правильный сервис, который поможет вам осуществить рефинансирование займов, и мы можем посоветовать вам Solva. Здесь вы можете оформить займ до 6 млн тенге со сроком погашения от 6 месяцев до 5 лет. Мы же в свою очередь расскажем вам об этом процессе более подробно.

Цели рефинансирования

Рефинансирование предусматривает передачу средств сразу на погашение существующей задолженности вместо выдачи соответствующей суммы заемщику. Поэтому их не получится потратить на покупку техники, организацию мероприятия и т. д. Цели рефинансирования могут быть следующими:

улучшение условий выплат;

продление срока возврата;

уменьшение ежемесячной нагрузки;

переход в другой банк, чьи условия больше устраивают;

недопущение повышения задолженности.

В основном к рефинансированию прибегают люди, которые закрыть долги по займам или долги по кредитным картам.

Зачем банки предоставляют такую услугу

Рефинансирование выгодно не только клиенту, так как помогает ему выиграть время, но и банку, так как принесет ему доход. Ведь данный процесс снижает финансовую нагрузку на заемщика. Если клиент не имеет возможности произвести выплаты, банк теряет больше. Продажа залога занимает слишком много времени, а если физлицо объявит о банкротстве, остаточная сумма будет распределена между всеми кредиторами.

Также если банк организовывает рефинансирование кредитов других организаций, он получает для себя нового клиента. И кроме выплаты процентов по кредиту заемщик может переоформить в новом банке свои счета и вклады, а также открыть новые в будущем.

Какие кредиты могут рефинансировать

Рефинансированию подлежат:

потребительские займы;

займы на покупку авто;

долги по кредитным картам.

В некоторых случаях банк может отказать клиенту в рефинансировании, если по отношению к нему проводятся процедуры по взысканию долга.

Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности № 02.21.0004.М. от 01.03.2021 года выдана Управлением региональных представителей в городе Алматы Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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