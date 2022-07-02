Как выбрать хороший блендер, чтобы он решал свои задачи максимально быстро?

Во-первых, определимся, какой блендер вам нужен - стационарный или погружной. Погружной представляет собой специальную насадку с измельчителем, которая крепится к корпусу. Вы погружаете насадку в продукт и измельчаете его. У погружных моделей бывают дополнительные насадки, например, венчик как в миксере, но такой типом измельчителя не получится сделать фраш.

Стационарные блендеры - это емкости с ножом внутри, с которые закладывают продукты. Они смогут справиться и с мясом, и с орехами, но иногда нужно следить за равномерностью измельчения. Блендеры Braun отлично справляются с задачами приготовления смузи, пюре, соусов.

Во-вторых, важный параметр, влияющий на работу - мощность блендера. Чем мощнее прибор, тем интенсивнее и быстрее он измельчает продукты. Мощный блендер без труда справиться со льдом или замерзшим мясом.

Если в планах использовать блендер для приготовления пюре и смузи, то достаточно мощности до 400 Вт, нужно что-то потяжелее - 600-800 Вт. Есть модели с 1000 Вт, это фактически профессиональная техника.

В-третьих, заслуживает внимания опция количества скоростей. В погружном их может быть от двух до тридцати. Хотя на самом деле большое число скоростей не добавляет к прибору преимуществ, скорее это важно для миксера.

Четвертый параметр - объём и материал чаши

Актуально для стационарных блендеров. Чем больше объем, тем больше продукта на выходе. Учитывайте, что, для работы необходимо отмерить на 200-300 мл меньше, чем указано на чаше. В больших чашах можно готовить сразу на несколько человек, маленькие удобнее для приготовления небольших порций детского питания. Кроме того, емкости с широким основанием комфортнее мыть.

Чек-лист покупателя

Погружной или стационарный - однозначного ответа нет, каждая модель решает свои задачи. Стационарный годится для больших объемов, но довольно громоздкий. Погружной более компактный, но требует усилий с вашей стороны. Чем мощнее прибор, тем сложнее задачи. Материал корпуса стоит на втором месте после материала элементов. При выборе погружного блендера фокусируйтесь на насадке, а в стационарном - на чаше. Скоростные режимы важный, но не принципиальный момент. Для стационарного их достаточно двух, чтобы справиться с большинством задач.

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