Новый обвинительный акт по делу директора ГКП "КТЭК" Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА огласили в суде № 2 Костаная сегодня, 1 июля.

Изначально Бекпаганбетов обвинялся в том, что сговоре с главным инженером теплокомпании Вячеславом ПЛОТНИКОВЫМ растратил крупную сумму бюджетных средств на покупку паровых котлов и газовых горелок, а также в незаконном занятии предпринимательской деятельностью. Конкретно - в том, что Бекпаганбетов был аффилирован с еще двумя обвиняемыми - Рустемом ЗИННАТУЛЛИНЫМ и Тулегеном ТУРЛУГУЛОВЫМ - и фактически управлял их фирмами: ТОО "Алатаустрой-2009" и ТОО "ТЭМС".

- Обвинение отказывается от эпизода о покупке паровых котлов по завышенной стоимости через подконтрольные ТОО по ст.189 и от обвинения по ст. 364 (незаконное занятие предпринимательской деятельности) в отношении Бекпаганбетова, - заявил сегодня государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ. - Но оставляет обвинение по ст. 188 ч. 4 п. 2 (растрата вверенного имущества в особо крупном размере), конкретно - на сумму 12 664 818 тенге. В отношении Плотникова, Зиннатулина и Турлугулова обвинение остается так же по ст. 189, но по части пособничества Бекпаганбетову в растрате имущества. Обвинение также не отказывается от того, что Бекпаганбетов был с ними аффилирован, но считает, что факт занятия незаконной предпринимательской деятельностью не подтвердился.

В связи с новым обвинения судья попросила всех подсудимых высказать свое отношение к нему. Все четверо сообщили, что не признают вину.

- Я заявляю суду о своей невиновности и о том, что моя вина по статье о покупке газомазутных горелок по завышенной цене не доказана, - сказал Аскар Бекпаганбетов. - Горелки установили с соблюдением всех норм, авторского и технического надзоров. Я пришел в КТЭК в 2016 году и с тех работал на благо жителей, снизил тариф. Сейчас он ниже, чем был, когда я пришел. В 2020 году КТЭК завершило год с прибылью в 42 млн тенге и выплатило дивиденды акимату. После моего ухода КТЭК опять работает с убытками.

- Суть обвинения в том,что вы могли купить горелки дешевле, но из корыстных побуждений купили гораздо дороже, - уточнила судья Алтынай БАЙЖУМАНОВА. - Для этого расторгли договор с "КазДинКомом" и объявили тендер для своих фирм по завышенной цене. Ваше объяснение должно касаться сути обвинения.

Бекпаганбетов пояснил, что завышенная цена связана с тем, что горелки, которые предлагало ТОО "КазДинКом", не подходили КТЭК. Их пришлось удлинять на 4 см, и эта реконструкция вошла в окончательную стоимость.

Плотников, Турлугулов и Зиннатуллин заявили, что в сговор не вступали и ничего противозаконного не совершали.

Показания по новому обвинению все четверо подсудимых планируют дать 7 июля. После чего суд перейдет к прениям сторон.

Бекпаганбетову по новому обвинению грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.