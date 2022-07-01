Об этом рассказали в ходе совещания по вопросу отключения природного газа в августе текущего года под руководством акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова. При этом промышленные объекты, в том числе и ТЭЦ ССГПО будут полностью остановлены, так как они зависят от газоснабжения. Поэтому горячей воды в домах рудничан все же не будет.

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- В связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы – Рудный» с 1 по 15 августа 2022 года, будет прекращена поставка природного газа всем крупным промышленным предприятиям Костанайской области и бытовым потребителям. Рудный также будет отключен от газоснабжения, но имеющийся объем запасов газа позволит бытовым потребителям безболезненно пройти этот период. То есть рудничане и жители поселка Качар будут продолжать пользоваться газом из газохранилищ, - сообщает пресс-служба акима Рудного на своей странице в Instagram. - Ремонтные работы на магистральном газоводе направлены на обеспечение надежной и бесперебойной подачи газа потребителям Костанайской области на период отопительного сезона.



Подключение потребителей будет производиться поэтапно по мере окончания ремонтных работ.