Планирование расходов — один из самых важных аспектов жизни каждого человека. Однако многие пренебрегают контролем бюджета, из-за чего нередко попадают в ситуации, когда не хватает денег на самое важное. Как правило, чтобы решить краткосрочную финансовую проблему, люди обращаются за микрокредитами. Это оптимальный выбор на тот случай, если понадобились деньги до зарплаты. Чтобы получить микрокредит, понадобится минимум времени и документов, так как для оформления нужно указать данные удостоверения личности, номер карты или IBAN, а также номер телефона. Благодаря современным технологиям, которые используют такие казахстанские МФО, как Credit365, клиент получит займ онлайн в считанные минуты.

Где взять микрокредит и какие преимущества?

Займами онлайн занимаются микрофинансовые организации. Это частные компании, которые предоставляют услуги небанковского кредитования. Организации работают в удаленном режиме, поэтому воспользоваться их услугами можно в любое время и находясь в любой точке Казахстана.

По сравнению с банковской услугой микрокредитование имеет ряд преимуществ:

клиенту не нужно готовить много документов для подачи заявки;

рассмотрение анкеты проходит в считанные минуты, в то время как согласно регламенту банка анализ кредитной истории клиента, его рейтинга, платежеспособности и пр. может занять несколько рабочих дней;

нецелевое кредитование дает свободу выбора траты средств. МФО не запрашивают цель получения денег, поэтому ими можно распоряжаться на свое усмотрение. При подаче запроса в банк клиент обязан уточнить, на что именно планируемый кредит будет потрачен. Также, если цель, сумма и срок не соответствуют возможностям заемщика, в предоставлении кредита откажут;

доступ 24/7. Клиент может подать заявку на кредит в любое время суток — в том числе в выходные и праздничные дни. Обратиться в банк можно строго в отведенные рабочие часы финансового учреждения;

оптимальные требования. Чтобы получить кредит в банке, необходимо располагать высоким кредитным рейтингом, а также недвижимостью или транспортом в качестве залога. Кроме того, может понадобиться подоплека в виде поручителя. Подобные требования в МФО отсутствуют;

перевод на любую банковскую карту. Клиент не привязан к продукту конкретного банка. Денежный перевод можно получить на карту любого банка Казахстана или указав номер IBAN. Кредитование в традиционном финансовом учреждении возможно только при использовании его продукта.

Как взять микрокредит в МФО?

Рассмотрим подачу заявки на займ онлайн на примере одного из лидеров рынка мирокредитования — Credit365.

Клиент выбирает сумму и сроки на кредитном калькуляторе, после чего переходит на страницу регистрации. После этого заемщику понадобится заполнить короткую анкету, следуя инструкции. Данные следует вводить внимательно, чтобы избежать ошибок — в противном случае заявка может быть отклонена. Затем нужно отправить анкету и подождать решение. При одобрении на указанный ранее номер телефона придет SMS с уникальным кодом, который равноценен личной подписи. Сразу после актуализации договора деньги моментально придут на указанный счет.

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