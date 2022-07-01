Стоимость реализации сигарет и другой табачной продукции контролируется государством. В рамках утвержденных норм цены постоянно повышаются. О том, сколько денег теперь придется тратить на курение, читайте в материале NUR.KZ.





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Вопрос регулирования цен на табачные изделия был определен постановлением правительства РК в 2007 году.

Согласно этому документу, в стране устанавливаются и постоянно обновляются минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы. То есть определяется нижний предел, дешевле которого продавать данные виды товара запрещено.

Например, с 1 июля 2021 года 20 сигарет у казахстанских розничных продавцов могли стоить не дешевле 520 тенге. А с 1 января 2022 года минимальная цена установлена на уровне 550 тенге.

Очередное повышение в июле

Вопрос регулирования минимальных цен на табачные изделия находится в ведении Министерства финансов РК, которое установило на текущий год следующие лимиты:

с 1 июля по 31 декабря 2022 года – 570 тенге ;

; с 1 января 2023 года – 600 тенге.

Именно столько теперь будут минимально стоить 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы.

Подобные меры направлены на сокращение распространения и употребления табака жителями страны.

Напомним, что в 2022 году был поднят вопрос о повышении акцизов на нагреваемый табак.

Также казахстанцам следует учитывать, что за курение в общественных местах в Казахстане предусмотрены штрафы. Под запрет попадают в том числе электронные сигареты, системы для нагрева табака и другие курительные приборы.