Эксперты и представители некоторых школ предлагают продлить учебный год в Казахстане до конца июня. Об этом они заявили на круглом столе по обсуждению вопросов организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной академии образования имени Алтынсарина.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

По мнению специалистов, добавление дополнительных учебных недель сократит количество уроков в день, то есть ежедневную учебную нагрузку ученика. Кроме того, продление учебного года снизит интенсивность изучения сложных тем. Также сокращение длительности летних каникул снизит риск потери знаний обучающимися и нагрузку на школьный аудиторный фонд.

"Наша страна одна из тех стран, у которой количество недель в учебном году одно из самых маленьких - 34 учебные недели. При этом у нас одни из самых длинных каникул в мире - более 130 дней в году. Для сравнения, к примеру, в Израиле продолжительность каникул - 84 дня, в Южной Корее - 90 дней, в Японии - 102 дня. Исследования показывают, что дети после продолжительного перерыва забывают 25 процентов изученного материала. Поэтому мы предлагаем продлить учебный год в казахстанских школах до 38 недель - начинать учебный год 15 августа и завершать 5 июня. Или же если начинать как раньше, в сентябре, то продлить до 20 июня", - сказала управляющий директор Binom School Арайлым Магзумова.

Председатель Ассоциации среднего и дошкольного образования "Әділет" Динара Кудайкулова в своем выступлении также озвучила сроки, которые они считают оптимальными для продления учебного года. "Я считаю, что уже с 20-25 августа дети должны выходить, действительно, две недели дети не могут втянуться в учебный процесс. Мы предлагаем с 20-25 августа по 5 июня как минимум", - сказала она.

Эксперты считают, что увеличение продолжительности учебного года сократит нагрузку в классах на 1-2 часа, оптимизирует загруженность классных аудиторий и позволит обучающимся посвятить больше времени дополнительному образованию, а педагогам - профессиональному развитию.

В пресс-службе Министерства просвещения сообщили, что предложение экспертного сообщества обсуждается.

"Мы знаем, что эксперты настойчиво предлагают увеличить продолжительность учебного года. Отметим, что такие предложения поступают на протяжении нескольких лет от экспертного сообщества. В том числе, озвучиваются и предложения продлить учебный год до конца июня и начать в конце августа. Они приводят различные аргументы, в том числе международный опыт. Но в таком вопросе необходимо основываться не только на предложениях отдельных граждан, а на научных данных. Министерством изучаются все предложения и решение будет принято только после всестороннего изучения, и прежде всего - в интересах детей", - прокомментировали в ведомстве.