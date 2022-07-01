57-летний мужчина, проживающий в районе Б. Майлина, выращивал наркосодержащие растения прямо в своем дворе и тщательно это скрывал. Полицейские изъяли у него 25 кустов запрещенного растения.

- В ходе осмотра огорода, расположенного между хозяйственными постройками двора, у мужчины обнаружены и изъяты 25 кустов конопли. Растения были тщательно скрыты между постройками, а также ограждены забором высотой более 3 метров. Кусты находились в отдельных лунках для полива и орошения, - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Асылбек АЛЬМАГАМБЕТОВ.

Кроме того, в ходе осмотра гаража полицейские обнаружили нарколабораторию: лампы и отсеки, огражденные светоотражающей пленкой. В них находились 3 куста конопли в отдельных горшках емкостью 5 литров.

По словам задержанного, коноплю он выращивал для личного потребления. Общий вес изъятой конопли - около 15 кг.

Как отметили в пресс-службе ДП, в отношении мужчины начато расследование по статье 300 ч. 1 УК РК (незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).